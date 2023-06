Linette prowadziła już 4:1. I nagle coś się zacięło. Półtorej godziny walki

12 - tylu porażek w 21 meczach od półfinału Australian Open doznała już Magda Linette. Zawodniczka z Poznania, która zachwyciła w trakcie pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego, od kilku miesięcy nie jest w stanie nie tylko nawiązać do formy z Melbourne, ale w ogóle ustabilizować jej na porządnym poziomie.

Ostatnie tygodnie były dla Linette fatalne. W kwietniu 31-latka przegrała dwa mecze na Billie Jean King Cup z Jeleną Rybakiną oraz Juliją Putincewą. Pod koniec tego samego miesiąca w trakcie turnieju w Madrycia Polka pokonała najpierw Marketę Vondrousovą, by w 1/16 finału przegrać z 16-letnią Mirrą Andriejewą.

Była to zapowiedź kolejnych turniejów, bo i w Rzymie, i Strasbourgu Linette przegrywała w drugich meczach. We Włoszech z Beatriz Haddad Maią, we Francji z Anastazją Pawluczenkową. Największe rozczarowanie przyszło jednak na kortach Rolanda Garrosa.

W trakcie zakończonego niedawno wielkoszlemowego turnieju Linette przegrała już w 1. rundzie. Polkę pokonała Kanadyjka - Leylah Fernandez. Forma naszej zawodniczki niestety nie wzrosła, co pokazał turniej na kortach trawiastych w Nottingham.

Porażka Linette w Nottingham

We wtorek Linette wygrała tam ze 136. zawodniczką rankingu WTA - Olivią Gradecki - 6:4, 6:4. Tak dobrze nie było już w czwartek, kiedy Linette przegrała z Jodie Burrage 5:7, 3:6. Brytyjka to 131. zawodniczka rankingu WTA.

Mecz zaczął się świetnie dla Polki, która w pierwszym secie prowadziła 3:0 i 4:1. Od tamtej pory Brytyjka wygrała trzy gemy z rzędu, przełamując naszą zawodniczkę w siódmej partii. W 11. - przy stanie 5:5 - Burrage drugi raz odebrała Linette serwis, kończąc pierwszego seta chwilę później.

Polka nie była w stanie szybko zebrać się po przegranym secie i już w pierwszym gemie drugiego kolejny raz dała się przełamać. Chociaż Linette odrobiła straty w szóstym gemie, doprowadzając do remisu 3:3, to już w kolejnym raz jeszcze straciła serwis. Przy stanie 5:3 i serwisie Linette Burrage wykorzystała pierwszą piłkę meczową, pokonując naszą tenisistkę.