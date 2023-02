Rywalka Świątek nie ma wątpliwości. "Znajdę plan, którym ją przycisnę"

Iga Świątek (1. WTA) przeszła jak burza przez turniej WTA 1000 w Dubaju. Liderka światowego rankingu zaczynała rywalizację od drugiej rundy i do tego momentu wyeliminowała Kanadyjkę Leylah Fernandez (37. WTA), Rosjankę Liudmiłę Samsonową (13. WTA) oraz Amerykankę Coco Gauff (6. WTA). Iga Świątek miała walczyć w ćwierćfinale z Czeszką Karoliną Pliskovą (18. WTA), ale rywalka wycofała się z turnieju. Polska tenisistka będzie walczyć w finale z Barborą Krejcikovą (30. WTA), z którą ma rachunki do wyrównania - z nią przegrała w zeszłorocznym finale w Ostrawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Krejcikova jest pewna siebie przed meczem ze Świątek. "Znajdę plan, którym ją przycisnę"

Barbora Krejcikova rozmawiała z dziennikarzami przed finałowym meczem w turnieju WTA w Dubaju. Jeden z reporterów zapytał Czeszkę, co tak dobrze zadziałało w poprzednim meczu pomiędzy nimi w Ostrawie. - Na pewno nie powiem wam, co zrobię w finale i jak ją pokonałam ostatnio. To zawsze jest ogromne wyzwanie, a ja je uwielbiam. Spodziewam się, że będzie naprawdę trudno, bo Iga jest w świetnej formie. Wierzę, że ja też gram dobrze. Myślę, że mogę znaleźć pewien pomysł, którym ją przycisnę. Wierzę, że mam szansę - powiedziała.

Barbora Krejcikova jest pewna siebie po tym, jak wyeliminowała Arynę Sabalenkę (2. WTA) i Jessicę Pegulę (3. WTA), czyli dwie najwyżej sklasyfikowane tenisistki po Idze Świątek. - Zdecydowanie to mi dodaje pewności siebie. Myślę, że moja gra poprawia się z każdym meczem i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Jutro będzie nowy mecz, nowy dzień, inny zawodnik. Muszę się dobrze wyspać i spróbować przygotować się do meczu w najlepszy możliwy sposób, ponieważ będę grała z najlepszą zawodniczką na świecie - dodała Krejcikova.

Mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikovą w finale turnieju WTA w Dubaju odbędzie się w sobotę 25 lutego o godz. 16:05. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.