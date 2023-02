Świątek poznała potencjalną rywalkę w walce o półfinał w Dosze. Lekko nie będzie

Belinda Bencić (WTA 9.) jest potencjalną rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Dosze. Szwajcarka w stolicy Kataru ograła w drugiej rundzie Wiktorię Azarenkę (WTA 17.) 1:6, 7:6 (7:4), 6:4, która niedawno cieszyła się z półfinału wielkoszlemowego Australian Open. Świątek już w środę może dołączyć do Bencić. Wystarczy, że pokona Amerykankę Danielle Collins (WTA 42.). Początek meczu przewidywany jest na godz. 17.00.

Wielkie odrodzenie Belindy Bencić. Szwajcarka już czeka na Igę Świątek

Spotkanie lepiej rozpoczęła Azarenka niesiona sukcesem z Australii. Pierwsza partia padła jej łupem w nieco ponad pół godziny. Białorusinka wygrała dwa pierwsze gemy serwisowe rywalki, a sama doskonale wykorzystywała atut własnego podania. Jedynie w piątym gemie broniła dwóch break-pointów. Oddała jedynie szóstego gema. Ostatniego zaś zakończyła bez straty punktu.

Koszmar Bencić trwał także w drugiej odsłonie. Szwajcarka rozpoczęła seta od przegranej 0:2, a po chwili na tablicy wyników było już 1:4. Azarenka była więc o dwa kroki od wygranej w całym meczu. Wtedy 9. w rankingu tenisistka się przebudziła. Wygrała cztery następne gemy i nieoczekiwanie wyszła na prowadzenie 5:4. Kolejne trzy gemy obyły się bez przełamań i konieczny był tie-break. W nim lepsza okazała się Bencić. Potrzebowała dwóch piłek setowych, ale ostatecznie wygrała w nim 7:4.

Decydujący set od początku układał się po myśli Bencić. Rozpoczęła go od przełamania. Potem obie tenisistki grały już tylko punkt za punkt, a to premiowało Szwajcarkę. Taki scenariusz trwał do samego końca. Azarenka przegrała 4:6 i cały mecz w trzech setach. Spotkanie trwało niemal trzy godziny.

Belinda Bencić wydaje się teraz bardzo rozpędzona. W pierwszej rundzie w Dosze pokonała Bułgarkę Wiktorię Tomową (WTA 100.) w równo godzinę 6:0, 6:1. Jeszcze wcześniej wygrała turniej w Abu Zabi, a z Australian Open wyeliminowała ją w 1/8 finału przyszła zwyciężczyni Aryna Sabalenka (WTA 2.). Z Igą Świątek Bencić mierzyła się do tej pory trzy razy. Wygrała tylko raz. Ostatnio na początku stycznia w United Cup górą była Polka.