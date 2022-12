World Tennis League to towarzyski turniej tenisowy rozgrywany w Dubaju, w którym zawodnicy oraz zawodniczki zostali podzieleni na dwie drużyny. W ramach tej imprezy miało w środę dojść do atrakcyjnego pojedynku Novaka Djokovicia z Nickem Kyrgiosem, lecz Serb wycofał się z niego z powodów zdrowotnych. Zastąpił go Grigor Dimitrow. Bułgar stanął na wysokości zadania i wygrał 7:6(3), 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Zachowanie Djokovicia rozzłościło fanów

"Novak Djokovic nie zagra dziś wieczorem z Nickiem Kyrgiosem. Jest na korcie i wspiera swoją drużynę, ale nie czuje się dobrze. Grigor Dimitrow zagra przeciwko Australijczykowi, więc nie będzie rewanżu za finał Wimbledonu. Publika, zgodnie z oczekiwaniami, nie jest zadowolona. Dziś trybuny są pełne" - napisał na Twitterze Jose Morgado, portugalski dziennikarz specjalizujący się w tenisie.

Media: Klamka zapadła. Jeszcze w czwartek możemy poznać decyzję ws. Michniewicza

Ta informacja została przyjęta z rozczarowaniem, ale i akceptacją, gdyż wykazane zostało zrozumienie, że zawodnik nie jest w pełni sił. Fanów, zwłaszcza w mediach społecznościowych, rozwścieczyło jednak zachowanie Djokovicia, który w trakcie spotkania swoich kolegów, dołączył do Aryny Sabalenki i zaczął tańczyć na korcie.

"Nie czuje się dobrze, a tańczy. Z kogo on żartuje?" - pytał jeden z kibiców. Część tenisowych fanów zaczęła nawet drwić z Serba, że nie wyszedł do pojedynku, gdyż bał się on kolejnej porażki. Kilka dni wcześniej przegrał on bowiem z powracającym po kontuzji Alexanderem Zverevem 3:6, 4:6.

Kolejny mecz Novaka Djokovicia planowo ma się odbyć w czwartek. O 18:00, czasu polskiego, ma zmierzyć się z Felixem Augerem-Aliassimem.