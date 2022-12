Wybrano 50 najlepszych piłkarzy świata. Lewandowski w czołówce

Robert Lewandowski wrócił już do Barcelony, aby przygotować się do pozostałej części sezonu w hiszpańskiej La Lidze oraz Lidze Europy. 34-latek zakończył niedawno mistrzostwa świata w Katarze, gdzie reprezentacja Polski opadła w 1/8 finału, przegrywając z Francją (1:3). Napastnik zdobył na katarskim mundialu dwie bramki, trafiając do siatki w meczu z Arabią Saudyjską (2:0) oraz z Francuzami. Były to jego pierwsze w karierze bramki na MŚ.

Napastnik zmienił w letnim oknie transferowym klub, przenosząc się po ośmiu latach w Bayernie Monachium do FC Barcelony. Dla "Dumy Katalonii" wystąpił już w 19 meczach, w których strzelił 18 goli.

Robert Lewandowski ósmym najlepszym piłkarzem 2022 roku

Serwis GOAL ogłosił wyniki plebiscytu 50 najlepszych piłkarzy 2022. Jak co roku, o nominowaniu najlepszych zawodników decydują kibice. Robert Lewandowski zajął w rankingu 8. miejsce. W ubiegłym roku były piłkarz Bayernu stanął na najniższym stopniu podium.

Metoda wyboru miejsc jest jak dotąd niespotykana. Piłkarze są zestawieni w pojedynkach 1 kontra 1. Kibic, będący przed monitorem musi zdecydować się na jednego z nich, oddając głos. Im zawodnik wygra więcej starć, tym finalnie zajmie wyższe miejsce w rankingu. Łącznie głosowało ponad 14 milionów ludzi.

Klasyfikacja plebiscytu GOAL:

1. Leo Messi

2. Neymar

3. Erling Haaland

4. Karim Benzema

5. Kylian Mbappe

6. Kevin de Bruyne

7. Luka Modrić

8. Robert Lewandowski

9. Mohamed Salah

10. Sadio Mane

Messi znowu najlepszym. Nie miał konkurencji

Najlepszym piłkarzem - bez zaskoczenia - został wybrany Leo Messi, który wygrał ponad 50 proc. pojedynków. Jest to jego piąte zwycięstwo w tym plebiscycie.

Piłkarz PSG wrócił niedawno z Kataru, gdzie z reprezentacją Argentyny sięgnął po złoty medal, pokonując w finale po rzutach karnych Francję. Messi został wybrany najlepszym piłkarzem całego turnieju. 35-latek zdobył w całym turnieju 7 bramek i aż pięciokrotnie był nagradzany tytułem najlepszego zawodnika spotkania.