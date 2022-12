Media: Klamka zapadła. Jeszcze w czwartek możemy poznać decyzję ws. Michniewicza

Reprezentacja Polski odniosła największy od 36 lat sukces na mistrzostwach świata i awansowała do fazy pucharowej. Mimo to Czesław Michniewicz nie może być pewny utrzymania posady selekcjonera. PZPN zapowiedział już, że nie przedłuży jednostronnie kontraktu z trenerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

204. reprezentacja w rankingu UEFA buduje stadion tak wielki, że co czwarty mieszkaniec kraju się zmieści

Oficjalny komunikat jeszcze w czwartek

- Czesław Michniewicz przejął reprezentację Polski na początku roku i wykonał postawione przed nim zadania, awansując na mundial i wychodząc z fazy grupowej. Jak ustalił "Fakt", to za mało, aby przedłużyć współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej - pisze dziennik "Fakt".

Dziennikarze dodają, że Czesław Michniewicz zostanie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia poinformowany o zakończeniu współpracy. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się w czwartek.

- Cezary Kulesza w czwartek ponownie spotka się z Czesławem Michniewiczem. To będzie czwarte spotkanie prezesa PZPN z selekcjonerem w ciągu niespełna dwóch tygodni. Czwarte i najprawdopodobniej ostatnie. - Czas nas goni, bo chcemy wszystko zamknąć jeszcze przed świętami. Ale zrobimy to. Do tego czasu wszystko będzie jasne - deklarują nam bliscy współpracownicy Cezarego Kuleszy, których pytamy o przyszłość Czesława Michniewicza. Ta wciąż jest niejasna, bo PZPN nie skorzystał z opcji automatycznego przedłużenia kontraktu selekcjonera, na co miał tydzień od ostatniego meczu na mundialu - 4 grudnia Polska przegrała 1:3 z Francją w 1/8 finału - pisał Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Michniewicz objął reprezentację Polski 31 stycznia po tym, jak z kadry miesiąc wcześniej zrejterował Paulo Sousa. Osiągnął wszystkie postawione przed nim cele - wygrał baraż ze Szwecją i awansował na mistrzostwa świata, gdzie po 36 latach Polska po raz pierwszy wyszła z grupy. W międzyczasie utrzymał też drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

- To na pewno przemawia na jego korzyść. Ale po odpadnięciu z mundialu na kadrę spadło też dużo krytyki. Nie tylko za defensywny i zachowawczy styl, w jakim grała w Katarze, ale przede wszystkim z powodu afery, która rozpętała się przy okazji premii za wyjście z grupy, co przed wylotem do Kataru sztabowi oraz piłkarzom obiecał premier Mateusz Morawiecki - dodał Bartłomiej Kubiak.

Tymczasem niektórzy reprezentacji rozważają rozstanie z kadrą, jeśli Michniewicz zostanie selekcjonerem.

Kolejny trener zgłosił kandydaturę do PZPN. To były trener Realu Madryt

Tymczasem do PZPN napływają kolejne kandydatury na stanowisko trenera kadry Polski. CV przesłali Juan Ramon Lopez Caro, Paulo Bento, Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Claudio Ranieri, Andrij Szewczenko czy Domenico Tedesco.