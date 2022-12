Lewandowski będzie miał nowego trenera? Już rozpoczął naukę języka

Niemiec przez ostatni czas pracował w Chelsea, z której został zwolniony we wrześniu po ponad półtorarocznej kadencji. Już w pierwszym sezonie wygrał z "The Blues" Ligę Mistrzów, a kilka tygodni później dorzucił Superpuchar Europy. To były jego pierwsze trofea w roli trenera na arenie międzynarodowej.

Thomas Tuchel za Xaviego czy Simeone?

Wcześniej pracował w Paris Saint Germain oraz Borussii Dortmund. Obecnie jest bez pracodawcy, więc stwierdził, że czas na nowe wyzwania i rozpoczął naukę języka hiszpańskiego, co miałoby się wiązać z podjęciem pracy na Półwyspie Iberyjskim - takie informacje podaje angielskie "The Sun". Potwierdza je znany niemiecki dziennikarz Christian Falk, który dodaje, że Tuchel miałby szansę objąć FC Barceloną lub Atletico Madryt.

To być może najmocniejsze zespoły z europejskiej czołówki, które mogą w niedalekiej przyszłości rozważać zmianę szkoleniowca. Bowiem coraz częściej spekuluje się, że klub ze stolicy Hiszpanii opuścić może Diego Simeone, który pracuje w "Rojiblancos" już 11 lat, ale ostatnie miesiące nie są udane w wykonaniu jego podopiecznych.

Legendą swoich miejscu pracy jest również Xavi, ale letnie inwestycje w zespół nie do końca przełożyły się na murawę. FC Barcelona, co prawda, jest liderem rozgrywek ligowych, ale na sytuację szkoleniowca niekorzystnie wpłynęło odpadnięcie z Ligi Mistrzów oraz porażka z Realem Madryt w El Clasico.

Thomas Tuchel jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, którzy pozostają bez pracy. Ma w swoim CV pracę w potężnych klubach, z największymi gwiazdami. Wygrywał już Champions League, o licznych krajowych trofeach nie wspominając. W przypadku zmiany szkoleniowca w każdym dużym klubie będzie on z pewnością głównym kandydatem do przejęcia posady.