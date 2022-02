Sensacyjna porażka Novaka Djokovicia. Jest nowy lider rankingu ATP

Dla Djokovicia turniej w Dubaju był pierwszym w 2022 roku po tym, jak nie został wpuszczony do Australii, żeby zagrać w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne ze względu na brak zaszczepienia.

Porażka Djokovicia już w ćwierćfinale turnieju w Dubaju

Djoković nie przeszedł jednak ćwierćfinału rozgrywek. O wejście do półfinału walczył z Czechem Jirim Veselym (123. ATP). Rywal przełamał Djokovicia już w pierwszym gemie spotkania, ale Serb odpowiedział, doprowadzając do wyrównania 2:2. Vesely jeszcze raz wygrał jednak gema przy serwisie przeciwnika przy stanie 4:3, żeby potem wygrać pierwszą partię 6:4.

Drugi set był o wiele bardziej wyrównany. Djoković został przełamany przy stanie 3:4 dla Vesely'ego, ale udało mu się wyrównać stan partii na 5:5. Ostatecznie to Vesely wygrał ją jednak po tie-breaku. W nim było 7:4 i Czech okazał się lepszy od najlepszego tenisisty świata w dwóch setach.

Nowy lider rankingu ATP! Pierwszy raz od osiemnastu lat spoza "wielkiej czwórki"

Porażka Djokovicia oznacza, że w najnowszym rankingu ATP Novak Djoković spadnie z pozycji lidera. W poniedziałek, 28 lutego nie będzie pierwszą rakietą świata po raz pierwszy od stycznia 2020 roku. Nowym numerem jeden światowego tenisa zostanie Rosjanin Daniił Miedwiediew, finalista tegorocznego Australian Open.

Miedwiediew jest pierwszym liderem rankingu ATP spoza "wielkiej czwórki" - Djokovicia, Rafaela Nadala, Rogera Federera i Andy'ego Murraya - od 1 lutego 2004 roku, a zatem od 6602 dni - 18 lat i 27 dni. Rosjanin to 27. zawodnik, który przejmuje miejsce lidera rankingu.

Niesamowity bilans Djokovicia przeciwko Vesely'emu

To już drugie zwycięstwo Vesely'ego przeciwko Djokoviciowi. Jego bilans w meczach z Serbem jest imponujący - nigdy z nim nie przegrał, więc ma tylko te dwa zwycięstwa. Nie zalicza się do niego walkowera, który został przyznany Djokoviciowi, gdy Vesely musiał wycofać się z US Open w 2016 roku.

Poprzednia wygrana Vesely'ego to także mecz rozegrany w 2016 roku, 13 kwietnia. Wygrał wtedy w trzech setach - 6:4, 2:6, 6:4 - w pierwszej rundzie turnieju ATP w Monte Carlo. Czech w półfinale w Dubaju zagra z lepszym z pary Ricardas Berankis (Litwa, 99. ATP) i Denis Shapovalov (Kanada, 14. ATP).

W finale Vesely może się spotkać z Hubertem Hurkaczem (11. ATP). Polak będący po drugiej stronie drabinki turnieju właśnie awansował do półfinału turnieju po wygranej z 10. zawodnikiem rankingu ATP, Jannika Sinnera z Włoch 6:3, 6:3. - Widać, że Hubert Hurkacz jest wyluzowany i wszystko robi świetnie - mówi o Polaku dziennikarzowi Sport.pl, Łukaszowi Jachimiakowi Dawid Olejniczak.