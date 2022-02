Djoković awansował do ćwierćfinału w Dubaju

Novak Djoković nie stracił formy. Zanim rozegrał swoje pierwsze spotkanie w turnieju ATP w Dubaju, grał 3 grudnia 2021 roku. Wygrał wtedy z Marinem Ciliciem 6:4, 6:2 w Pucharze Davisa. Tak długo przerwa wymuszona została jego niedopuszczeniem do gry w Australian Open. Lider światowego rankingu został wydalony z Australii. Decyzję podjęto przez brak szczepienia Serba przeciwko COVID-19.

Novak Djoković znów wygrywa. Awans do ćwierćfinału turnieju ATP w Dubaju

Kilka dni temu Novak Djoković zagrał po raz pierwszy w 2022 roku. Serb wystartował w turnieju ATP w Dubaju, gdzie w pierwszej rundzie mierzył się z Lorenzo Musettim. Mecz zakończył się wygraną Serba 6:3, 6:3. Karen Chaczanow (26. ATP) natomiast pokonał Australijczyka Alexa De Minaura 6:3, 6:7, 7:5.

Serb i Rosjanin stanęli przeciwko sobie w walce o ćwierćfinał. Początek meczu był wyrównany. Dopiero w czwartym gemie Djoković odskoczył rywalowi. Reszta pierwszego seta rozgrywała się w rozłożeniu gem za gem, co doprowadziło do wyniku 6:3. Drugi set był dużo bardziej wyrównany. W pierwszych gemach Djoković przełamał Chaczanowa, a Rosjanin odpłacił się potem swojemu przeciwnikowi. W końcu doprowadzili do stanu 6:6. W decydującej partii lepszy był jednak Serb i wygrał 7:6.

Novak Djoković awansował do najlepszej "ósemki" ATP w Dubaju. W ćwierćfinale turnieju lider rankingu zagra z Czechem Jirim Veselym. Tenisista awansował do tego etapu pokonując 15. rakietę świata, Roberto Bautistę-Aguta 6:2, 6:4.