Minister sportu dalej działa w celu wykluczenia Rosji. Kolejna ważna rozmowa

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin, prezydent Rosji, podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Wysłał tam też oddziały swoich wojsk. Tłumaczył się rzekomą troską o "utrzymanie pokoju" w tym rejonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Polski minister sportu Kamil Bortniczuk już zapowiedział, że jego planem minimum jest przeniesienie barażowego meczu Rosja - Polska, który ma odbyć się 24 marca w Moskwie, na neutralny teren. - My będziemy zabiegać, żeby w wersji minimum rozegrać ten mecz na terenie neutralnym. Jeżeli nie będzie na to zgody, to będziemy zastanawiać się, co robić. Ja uważam, że w takiej sytuacji polscy sportowcy do Rosji jechać nie powinni, ale to jest moje osobiste zdanie - podkreślał Bortniczuk w Poranku Polskiego Radia 24.

Minister sportu wystosował pismo do innych ministrów. Apeluje ws. meczu z Rosją

W środę rozpoczął już działania w tym celu. Wysłał pismo do ministrów sportu w Unii Europejskiej, w którym zaapelował m.in. o ograniczenie współpracy z rosyjskim rządem. - Jako ministrowie sportu powinniśmy również nawiązać bliski dialog z federacjami sportowymi, aby uczestnictwo reprezentantów naszych krajów w rywalizacji sportowej na terenie Rosji nie mogło być wykorzystywane przez władze Federacji Rosyjskiej do legitymizacji działań na Ukrainie w społeczności międzynarodowej oraz społeczeństwie rosyjskim - napisał w piśmie wysłanym do ministrów.

Bortniczuk rozmawiał z francuską minister sportu

Wieczorem z kolei Bortniczuk przekazał, że rozmawiał z francuską minister sportu Roxaną Maracineanu. - Jestem po rozmowie z Minister Sportu Francji p. Roxaną Maracineanu. Zaproponowałem francuskiej prezydencji wypracowanie wspólnego stanowiska, wzywającego środowiska sportowe do odebrania Rosji praw do organizacji międzynarodowych wydarzeń sportowych - przekazał minister sportu.

Poza barażowym meczem z Polską Rosjanie mają w najbliższych miesiącach organizować m.in. mistrzostwa świata w siatkówce, finał piłkarskiej Ligi Mistrzów czy mistrzostwa świata w szermierce.

Nagły zwrot ws. meczu Rosja - Polska. Gospodarze zmienili decyzję

Biało-czerwoni mają zagrać z Rosją w Moskwie. Zwycięzca tego pojedynku zagra w finałowym meczu baraży z lepszą drużyną w pojedynku Szwecja - Czechy. Zwycięstwo w drugim miejscu da awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w Katarze.