Rafael Nadal przebił Roberta Lewandowskiego 10 razy. Starcie milionerów

Rywalizacja mężczyzn w tegorocznej edycji Australian Open zakończyła się w kapitalny sposób. Rafael Nadal w niesamowitych okolicznościach pokonał Daniiła Miedwiediewa, a ich pojedynek trwał niemal pięć i pół godziny. Hiszpan przegrywał już 0:2, ale zdołał się podnieść z kolan i odwrócić losy meczu na swoją korzyść.

Kosmiczna cena zegarka Rafaela Nadala

Podczas świętowania sukcesu i odbierania nagrody Rafael Nadal miał na nadgarstku zegarek. Internauci szybko dostrzegli, jaki był to model. Hiszpan miał założony model egzemplarz Richard Mille 27-04. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że wyprodukowany tylko 50 jego egzemplarzy, a cena to 9,6 miliona złotych.

Richard Mille RM 27-04 Tourbillon Rafa Nadal Richard Mille RM 27-04 Tourbillon Rafa Nadal

Firma, której zegarek Nadal miał podczas świętowania sukcesu jest niezwykle popularna wśród sportowców, zwłaszcza kolarzy. Jeden z modeli marki często na nadgarstku podczas wyścigów nosi aktualny mistrz świata Julian Alaphilippe. Z drugiej jednak strony model francuskiego kolarza w porównaniu z egzemplarzem hiszpańskiego tenisisty był "śmiesznie" tani. Kosztował on "zaledwie" pół miliona złotych.

Wśród innych sportowców, którzy lubią drogie i ekskluzywne zegarki można również wymienić Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski podczas niedawnej gali Globe Soccer Awards w Dubaju miał na sobie model Aquanaut Chronograph 5968 wykonany z 18-karatowego złota o wartości ponad 900 tysięcy złotych. W trakcie 87. Gali Mistrzów Sportu miał z kolei zegarek Patek Philippe Nautiuls 5726/1A-014 wart ponad 700 tysięcy złotych.

W trakcie niedawnej gali FIFA The Best uwielbienie do ekskluzywnych zegarków pokazał również Cristiano Ronaldo. Portugalczyk miał na sobie jeden z modeli Rolexa, którego wartość to blisko 1,7 miliona złotych.