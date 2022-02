Iga Świątek zdradziła cele na najbliższy czas. I cieszy się z mniejszych obostrzeń

Iga Świątek (8. WTA) ten rok rozpoczęła bardzo dobrze. Awansowała do półfinału Australian Open. W ten sposób osiągnęła swój historyczny wynik w kolejnym turnieju wielkoszlemowym. Polka jest też jedyną obecnie tenisistką świata, która w sześciu z rzędach turniejach wielkoszlemowych awansowała przynajmniej do czwartej rundy.

"Zrobiłam naprawdę super robotę"

Jak Iga Świątek podsumowała występ w Australian Open? - Od razu po turnieju czułam dumę, więc na pewno ten turniej był satysfakcjonujący, oczywiście mimo tego, że ostatniego meczu nie wygrałam. Wiem jednak, że zrobiłam naprawdę super robotę. Czasami musiałam przechodzić trudne momenty na meczach i w niektórych rundach zostawiłam serce na korcie, więc bardzo się z tego cieszę, że walczyłam do końca - powiedziała Iga Świątek.

Polska tenisistka zdradziła również, co zmienia z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

- Moim podstawowym sportowym celem jest bycie bardziej agresywną na korcie, przejmowanie częściej inicjatywy. Takie uczucie, że to ja dyktuję warunki. I właśnie to, co zmieniamy z trenerem Wiktorowskim na treningach, myślę, że przybliży mnie do tego celu, bo często pracujemy nad formacjami ataku, nad serwisem, returnem i myślę, że to jest bardzo dobra droga - dodała Iga Świątek.

A jakie ma Polka cele?

- Jeśli chodzi o cele mentalne, to chciałabym mieć więcej balansu między pracą a odpoczynkiem i bardziej cieszyć się tym, że jestem na tourze i jestem w świetnych miejscach, mogę znaleźć czas, żeby coś pozwiedzać. Wcześniej to nie było możliwe oczywiście z powodów covidowych, ale w tym roku obostrzenia są już trochę mniejsze, więc myślę, że łatwiej mi będzie to osiągnąć. I też łatwiej mi będzie mieć energię do końca sezonu dzięki temu, że będę odpoczywać lepiej - przyznała Świątek.

W poniedziałek Polka rozpocznie udział w turnieju WTA 500 w Dubaju, gdzie wystąpi większość czołowych zawodniczek.

- Po miesiącu spędzonym w domu w okresie przygotowawczym czuję się bardzo świeżo i udało mi się odpocząć mimo tego, że ten okres przygotowawczy był krótki i trzeba było zrobić dużo roboty w trakcie właściwie czterech tygodni. Ta świeżość pozwala mi trochę więcej dawać z siebie na korcie i pracować bardziej efektywnie - mówi Świątek.

