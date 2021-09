Znamy pierwszego półfinalistę US Open. Rewelacyjny kwalifikant z Holandii opadł w 1/4 finału

Danił Miedwiediew do tej pory nie miał sobie równych w tegorocznej edycji Wielkiego Szlema rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych. Rosjanin pokonał Richarda Gasqueta, Dominika Koepfera, Pablo Andujara oraz Daniela Evansa bez straty seta. Seria jednak została przerwana w ćwierćfinale US Open.

Danił Miedwiediew w końcu stracił seta, ale bez problemu awansował do półfinału US Open. "Nowy Jork jest w moim sercu"

Danił Miedwiediew szybko przejął kontrolę w pierwszym secie i w pewnym momencie prowadził 5:1 z Botikiem van de Zandschulpem. 117. zawodnik w światowym rankingu zdołał urwać jeszcze dwa gemy, ale finalnie set zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść Miedwiediewa. Drugi set to pełna dominacja wicelidera rankingu ATP, który wygrał 6:0 w przeciągu 23 minut.

Seria Miedwiediewa bez straconego seta zakończyła się w trzeciej partii, którą Van de Zandschulp wygrał 6:4, natomiast w czwartej Rosjanin zmienił taktykę i finalnie pokonał rywala 7:5. "Botik w pierwszych dwóch setach regularnie się mylił, dzięki czemu kontrolowałem grę. Później był zdecydowanie bardziej agresywny. Na początku przeszkadzały mi cienie, ale w czwartym secie było w porządku, dzięki czemu mogłem lepiej serwować i odnalazłem swój rytm. W 2019 roku byłem tu w finale, Nowy Jork jest w moim sercu" - powiedział Miedwiediew po zakończeniu spotkania.

Botik van de Zandschulp rozpoczął zmagania na US Open od kwalifikacji i, licząc mecz z Miedwiediewem, spędził na kortach ponad 13 godzin. Mecz Holendra z Rosjaninem trwał dwie godziny oraz 23 minuty. "Forma Botika była niesamowita, gra od kwalifikacji do ćwierćfinału US Open to wielki wyczyn. Zagrał tak wiele długich spotkań, a niemal zawsze był w stanie wrócić do rywalizacji. Wszystko mogło się zdarzyć w czwartym secie" - komplementował rywala Miedwiediew.

Danił Miedwiediew zmierzy się w półfinale ze zwycięzcą meczu Felix Auger-Aliassime (Kanada) - Carlos Alcaraz (Hiszpania). Drugą parę półfinalistów wyłonią spotkania Djoković - Berrettini oraz Zverev - Harris.