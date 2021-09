Dyrektor sportowy ujawnił kulisy niedoszłego transferu Walukiewicza

Sebastian Walukiewicz jest zdecydowanie jednym z najbardziej utalentowanych polskich obrońców. 21-latek bardzo szybko zapracował sobie na debiut w reprezentacji Polski i transfer za granicę. W 2019 roku zamienił Pogoń Szczecin na włoskie Cagliari Calcio i udało mu się wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Nie trwało to jednak zbyt długo i ostatnio kariera Polaka mocno zahamowała. W 2021 roku zagrał w zaledwie dziewięciu oficjalnych spotkaniach w klubie.

Wiemy, dlaczego upadł transfer Walukiewicza. Dyrektor sportowy tłumaczy

Z powodu niskiej pozycji w klubowej hierarchii Sebastian Walukiewicz bardzo chciał zmienić barwy w letnim okienku transferowym. 21-latkiem miały się interesować kluby hiszpańskie i niemieckie, ale włoskie media przez całe lato podkreślały, że najbardziej możliwe są przenosiny Polaka do Torino.

Negocjacje transferu Walukiewicza do Torino potwierdził właśnie dyrektor sportowy Cagliari Stefano Capozucca w rozmowie z dziennikiem "L'Unione Sarda". Włoch przyznał, że pomiędzy klubami miało dojść do wymiany Walukiewicza z Armando Izzo. Ostatecznie do transferu jednak nie doszło.

- Wymiana Izzo - Walukiewicz miała zostać dokonana, ale ostatecznie nie dogadaliśmy się z tym pierwszym. Jego żądania finansowe zdecydowanie przekroczyły nasze możliwości. Z tego powodu sięgnęliśmy po doświadczonego Martína Cáceresa - przyznał dyrektor sportowy Cagliari.

Kontrakt Sebastiana Walukiewicza z Cagliari obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że Polak spróbuje opuścić klub także zimą. W obecnym sezonie zagrał jak do tej pory w jednym spotkaniu Serie A i jednym Pucharu Włoch.