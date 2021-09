Rzecznik PZPN-u poinformował o zmianach zasad. A Klich na to: "Trochę późno to załatwiłeś"

Od dłuższego czasu mecze piłkarskie są organizowane w reżimie sanitarnym. Piłkarze na ławce rezerwowych muszą mieć na sobie maseczki, zawodnicy obu zespołów na murawę wychodzą oddzielnie i bez eskorty dzieci, a wszystkie ekipy razem ze sztabami szkoleniowymi muszą poddać się testom na koronawirusa. Wkrótce kilka zasad ma się zmienić, o czym poinformował na Twitterze rzecznik kadry, Jakub Kwiatkowski.

- Jutrzejsze mecze el. MŚ ostatnimi organizowanymi w oparciu o aktualną wersję protokołu UEFA "Return to play". Od 10.09 nowa wersja, a w niej brak testów dla zaszczepionych piłkarzy i członków sztabów. Powrót kibiców drużyn gości na mecze UEFA. Brak limitów akredytacji dla mediów – napisał Kwiatkowski.

Pod jego wpisem znalazł się tweet reprezentanta Polski, Mateusza Klicha, który zażartował: - Trochę późno to załatwiłeś, Kwiatek.

Klich nie pojawił się bowiem na zgrupowaniu kadry, ponieważ jego test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Dodajmy, że to już druga taka sytuacja. Poprzednio Klich również nie mógł zagrać w meczach eliminacji do mistrzostw świata z powodu zakażenia. Teraz, tak jak i wtedy, ominie go hitowy mecz z Anglią.

Brak Mateusza Klicha to tylko jeden z wielu problemów Paulo Sousy. Na dzisiejszej konferencji prasowej szkoleniowiec reprezentacji Polski przyznał, że Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński, którzy w ostatnich dniach zmagali się z urazami mięśniowymi, nie zagrają. - To będzie bardzo intensywny mecz, pełen sprintów i pojedynków fizycznych, więc potrzebujemy w pełni przygotowanych piłkarzy - tłumaczył Portugalczyk.

Mecz z Anglią w środę o 20:45 na stadionie narodowym.