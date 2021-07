To koniec Sereny Williams? Boris Becker: Ona ledwo może prosto chodzić

We wtorek Amerykanka skreczowała przy stanie 3:3 w pierwszym secie pojedynku z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz. Serenie Williams odnowił się uraz kolana i ze łzami w oczach opuszczała kort centralny.

Dramat tenisistki rozpoczął się już w pierwszym secie przy prowadzeniu 3:1. Wówczas poślizgnęła się i ponownie odezwał się u niej uraz lewego kolana, z którym zmaga się od dłuższego czasu. Przy stanie 3:2 39-latka musiała poprosić o przerwę medyczną i pomoc lekarza. Williams po chwili przerwy wróciła na kort i wznowiła rywalizację. Niestety przy stanie 3:3 Amerykanka nie dała rady kontynuować gry i po wymianie padła na kolana.

Później Williams odniosła się do niezwykle przykrego dla niej zdarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Byłam załamana z tego powodu, że musiałam się wycofać z turnieju po kontuzji prawej nogi. Moja miłość, ale też wdzięczność jest dla fanów i mojego zespołu, którzy sprawiają, że bycie na korcie centralnym jest tak wymowna. To poczucie ciepła i wsparcia tłumu znaczyło dla mnie naprawdę wiele - napisała.

Na temat urazu 23-krotnej zwyciężczyni Wielkich Szlemów - wypowiedział się były niemiecki tenisista, Boris Becker, który w przeszłości sześć razy wygrywał w singlu turnieje wielkoszlemowe. - To ostatnia rzecz, jaką chciałaby zrobić taka mistrzyni jak Serena - opuścić swoje ulubione korty, poddając mecz. Ona ledwo może prosto chodzić. Musimy przyzwyczaić się do tego, że to mógł być jej ostatni występ w Wimbledonie - powiedział Becker.

I dodał: - To kolejny rok, gdy próbuje wrócić, ale znowu walczy z kontuzjami. Zmagała się również z urazem podczas French Open. To jest smutne, ale czas nie czeka na żadnego mężczyznę ani kobietę. W tym roku korty wydają się być nieco śliskie i wielu zawodników i zawodniczek na nie narzeka. [...] Musiał odnowić się jej uraz, który już wcześniej miała. Niestety musiała zrezygnować.

Trójka Polaków walczy dalej w Wimbledonie

Przypomnijmy, że w III rundzie turnieju singla kobiet jest już Iga Świątek, która zagra 2 lipca z Rumunką Iriną Begu. Natomiast Magda Linette zmierzy się 1 lipca w II rundzie z Ukrainką Eliną Switoliną, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Amerykanin Marcos Giron (1 lipca).