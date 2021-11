Rewolucja w Astralis! Trójka czołowych postaci poza zespołem. Znamy ich zastępców

Wielkie zmiany w Astralis! Z dywizją CS:GO duńskiej organizacji pożegnało się dwóch czołowych graczy - Peter "dupreeh" Rasmussen i Emil "Magisk" Reif. Z zespołu odchodzi także trener, Danny "zonic" Sørensen.

BlameF i k0nfig w miejsce dwójki zawodników

Poznaliśmy za to już zastępców wymienionej trójki. W roli dupreeha i Magiska w głównym składzie pojawią się Kristian "k0nfig" Wienecke oraz Benjamin "blameF" Bremer, natomiast nowym szkoleniowcem zostanie Alexander "ave" Holdt.

Po części można było się spodziewać powyższych zmian. W tym roku niemało mówiło się o roszadach w Astralis, co było wynikiem miernych rezultatów formacji. Ta nie zdołała na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy wygrać żadnego większego turnieju, co dla organizacji, która wygrała trzy Majory z rzędu niewątpliwie było rozczarowaniem.

Astralis wcześnie zakończyło swoją przygodę z PGL Major Stockholm

A skoro o Majorze mowa, to Astralis zawiodło fanów na trwającym obecnie PGL Major Stockholm. Drużyna ledwo co zakwalifikowała się do Fazy Legend, tylko po to, żeby z niej odpaść wynikiem 1-3.

- Zarówno k0nfig, jak i blameF są zawodnikami największego kalibru. Poza oczywistą jakością, jaką wnoszą na serwerze, przychodzą do Astralis z osobowością, motywacją i energią, które będą odczuwalne na największych światwowych arenach - powiedział Kasper Hvidt, dyrektor sportu w Astralis.

Debiut nowego składu już niedługo w Kopenhadze

Nowy skład już niedługo będzie miał okazje zaprezentować się domowej publiczności przed ogromną areną. Astralis wystąpi bowiem 24-28 listopada na BLAST Fall Finals, które odbędą się w Royal Arenie w Kopenhadze. Na niej ma pomieścić się 12 tysięcy widzów.