Gigantyczny wyciek danych. Ujawniono zarobki polskich streamerów!

Blisko 125GB danych wyciekło dzisiaj do Internetu za sprawą włamania anonimowego hakera na platformę Twitch. Na forum 4chan pojawiły się informacje na temat zarobków streamerów, a także m.in. kod źródłowy strony czy dane użytkowników.

Największy wyciek w historii

Świat dziś obiegła informacja na temat potężnego włamania w zabezpieczenia Twitcha. Dokonał tego anonimowy haker, który przeprowadził atak na platformę z własnych pobudek. Według niego Internet potrzebuje większej różnorodności na rynku streamingowym, a Twitch jest „toksycznym środowiskiem". Z tego względu postanowił ujawnić wrażliwe dane na 4chan.org – jednym z najpopularniejszych forum w Internecie, na którym użytkownicy wrzucają treści anonimowo. Pojawia się na nim wszystko, a zakazana jest jedynie pornografia dziecięca.

Początkiem października w serwisie ukazał się ogromny wyciek danych pochodzących z Twitcha. Poza zarobkami streamerów, którzy są partnerami serwisu, pojawiły się też takie informacje jak kod źródłowy strony, dane użytkowników czy projekt „Vapor". Pośród danych mogły również wyciec hasła użytkowników, z tego względu radzimy je zmienić. Czym jest z kolei projekt „Vapor"? Ma być to sklep internetowy z grami komputerowymi, podobny do Steama czy Epic Games.

Ogromne zarobki streamerów

Najwięcej emocji wzbudziły informacje na temat zarobków poszczególnych streamerów. Tutaj dane obejmują okres od 2019 roku do dzisiaj. W zarobkach uwzględniono pieniądze z reklam wyświetlanych podczas transmisji, a także z subskrypcji i bitsów. Do tego należy dodać jeszcze donacje, czyli dobrowolne wpłaty widzów, a także pieniądze pochodzące z umów sponsorskich i reflinków.

Szczególne wrażenie robią zarobki światowych gwiazd Twitcha. Według wycieku przez ostatnie dwa lata najwięcej zarobił CriticalRole – łącznie jest to 9,6 miliona dolarów. Dostępne są również dane z poszczególnych miesięcy. We wrześniu 2021 królował xQc – jego zarobki to 752 tysiące dolarów, czyli prawie 3 miliony złotych. Na Twitterze pojawiła się lista najbogatszych streamerów:

Jak zaś wygląda to w Polsce? W naszym kraju najwięcej zarobił Ewron. Streamer, który słynie z niepokazywania twarzy w 2 lata miał zarobić prawie 1,3 miliona złotych. Jego popularność wystrzeliła w 2021 roku, kiedy to transmisje śledzi średnio 10 tysięcy widzów. Sam zaś streamuje od 130 do 220 godzin miesięcznie. Reszta polskich streamerów nie przekroczyła progu miliona złotych.

