Kto zostanie mistrzem Francji? Pięciu Polaków stanie do walki o koronę

Przyszedł czas wyłonić mistrza jednych z największych rozgrywek League of Legends w Europie. Mowa tutaj o francuskiej lidze LFL, która dziś ukoronuje najlepszy zespół 2021 roku w kraju. O tytuł ten powalczy aż pięciu Polaków, wszak do walki w serii best-of-five (do trzy wygranych map) staną Misfits Premier oraz Karmine Corp.

Powtórka finału letnich zmagań we Francji

Zdecydowanie więcej biało-czerwonych akcentów posiada akademia Misfits, bowiem w jej pięcioosobowym składzie znajdziemy aż czterech Polaków. Paweł "Woolite" Pruski i spółka już raz okazali się lepsi w ostatnim bezpośredni starciu MSFP z Karmine Corp. Mowa tutaj o finale letniej edycji LFL, podczas której czwórka Polaków zatriumfowała wynikiem 3:1, chociaż każda z map była dosyć wyrównana.

Trudno jednak mówić o Królikach w kontekście murowanych faworytów poniedziałkowego wieczoru. Ich rywale, w których szeregi wchodzi Jakub "Cinkrof" Rokicki, są mistrzami ostatniego sezonu European Masters, czyli odpowiednika piłkarskiej Ligi Europy. Wielu widzów i ekspertów spodziewało się w finale EUM powtórki z letniego splitu LFL, czyli kolejnego pojedynku MSFP z KC. Wówczas zespół Tobiasza "Agresivoo" Ciby niespodziewanie przegrał w półfinale z podopiecznymi Pawła "delorda" Szabli, Fnatic Rising. Ci za to po pełnym, pięciomapowym boju musieli uznać wyższość formacji Cinkrofa, który obronił swój tytuł z wiosny.

Pokazać się na koniec z jak najlepszej strony

Nie sposób więc przewidzieć pewnego faworyta dzisiejszego meczu. Zarówno Misfits Premier, jak i Karmine Corp posiadają umiejętności, aby do swojej gablotki dodać kolejne trofeum. Niemniej dla reprezentantów obu drużyn finał ten ma ogromne znaczenie, wszak na tym szczeblu rozgrywkowym jest on zakończeniem sezonu. Każdy z zawodników liczy więc na zwieńczenie go w jak najlepszym stylu, aby przyciągnąć uwagę zespołów z League of Legends European Championship - największej ligi na Starym Kontynencie.

Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 18:00. Poczynania Polaków będzie można śledzić na kanale ligi francuskiej w serwisie Twitch.tv.

