Kolejny wielki klub znika z gry FIFA! Umowa na wyłączność

eFootball Pro Evolution Soccer od sezonu 2022/23 będzie jedyną grą wideo z licencją na SSC Napoli. Oznacza to, że FIFA 22, której premiera odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu będzie ostatnią edycją, w której włoski klub będzie uwzględniony ze wszystkimi oryginalnymi elementami, takimi jak stadion, herb czy stroje.

- Dzięki tej umowie o partnerstwie między naszymi firmami, będziemy mogli jeszcze bardziej wzmocnić pozycję eFootball PES jako głównej gry wideo dla włoskiej piłki nożnej. Wykazując zaufanie do naszych długoterminowych planów, jesteśmy zaszczyceni, że Napoli zdecydowało się podpisać tę umowę na wyłączność z KONAMI - powiedział w oświadczeniu prezes firmy, Naoki Morita.

KONAMI podejmuje partnerstwo z SSC Napoli. "Rozpoczynamy ekskluzywną współpracę z innowacyjną marką"

Licencja SSC Napoli dla KONAMI to nie wszystko. Zgodnie z umową japońska marka stała się również oficjalnym partnerem centrum szkoleniowego klubu. Kontrakt ten obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. - Z przyjemnością rozpoczynamy ekskluzywną współpracę z międzynarodową i tak innowacyjną marką, jak KONAMI. Chcemy stworzyć unikatowe treści i dostarczyć wiele doświadczeń dla fanów Napoli. KONAMI powiązało swoją nazwę z marką Napoli, nabywając prawa do nazewnictwa centrum sportowego. Partnerstwo to jest tylko ostatnim krokiem w większym projekcie, który ma na celu internacjonalizację marki Napoli, która została podjęta przez klub w ostatnich latach - powiedziała Serena Salvione, kierowniczka ds. rozwoju międzynarodowego w SSC Napoli.

SSC Napoli jest kolejnym klubem, który podpisał kontrakt z firmą KONAMI. Wcześniej Japończycy zyskali wyłączną licencję m.in. Juventusu, AS Romy czy Lazio, które związało się z firmą w grudniu 2020 roku. Wtedy, podobnie jak w przypadku klubu z Neapolu, gra eFootball Pro Evolution Soccer była jedyną produkcją z oryginalnymi elementami włoskich zespołów.