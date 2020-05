Najlepsza karta Roberta Lewandowskiego w historii FIFA! Dostał najwyższą możliwą ocenę ogólną

Electronic Arts umieściło w grze FIFA 20 karty drużyny "Team Of The Season So Far" z Bundesligi. Najwyżej ocenioną kartę z zawartych w zespole dostał Robert Lewandowski. To także najlepsza wersja Polaka w historii gier serii FIFA.

