Tak Polacy skakali tuż przed konkursem. Wąsek i Tomasiak pokazali klasę!

Reprezentacja Polski wystartuje w olimpijskim konkursie drużyn mieszanych na skoczni normalnej w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Kacper Tomasiak. Cała czwórka Biało-Czerwonych oddała swoje skoki w serii próbnej. W konkursie druga seria to plan minimum.

Tak Polacy skakali w ostatniej próbie przed konkursem na igrzyskach

Pola Bełtowska była naszą zawodniczką w pierwszej grupie. Była na siebie bardzo zła po niedzielnym konkursie indywidualnym, chciała się zrehabilitować w rywalizacji drużynowej. W serii próbnej oddała jednak jeden z najsłabszych skoków ze wszystkich, uzyskując zaledwie 82,5 metra. Nie poradziła sobie, mając mocny wiatr pod narty. Bliżej od niej skoczyła jedynie Francuzka Emma Chervet (78 metrów). Pozostaje mieć nadzieję, że uda się jej poprawić w konkursie.

Jako drugi z Biało-Czerwonych skakał Paweł Wąsek, który też chciał się zrehabilitować za brak drugiej serii w poniedziałek. Jego skok mógł wlać nadzieję w serca kibiców, bowiem skoczył 101,5 metra. To był drugi najdłuższy skok w jego grupie - pół metra dalej skoczył Amerykanin Jason Colby w dużo lepszych warunkach.

W trzeciej grupie była Anna Twardosz, która pozytywnie zaskoczyła w niedzielę. Jej skok w serii próbnej nie był powalający, uzyskała 92 metry. Ale na usprawiedliwienie miała najgorsze warunki w swojej grupie.

Najlepsza u pań była Nika Prevc, która skoczyła aż 105,5 metra.

Skoki naszej kadry zamykał rewelacyjny nastolatek, Kacper Tomasiak, nowy wicemistrz olimpijski. Obawiano się, że ze względu na zmęczenie po emocjonującym wieczorze może mu pójść dziś nieco słabiej. Na szczęście już w próbnej serii pokazał, że jest przygotowany. Skoczył 100 metrów, więc należy się spodziewać, że w konkursie będzie skakał dalej. W klasyfikacji serii był tylko o jedną dziesiątą punktu za Wąskiem.

Najlepszy w serii próbnej, jeśli chodzi o panów, był Kristoffer Eriksen Sundal. Norweg skoczył 100,5 metra, uzyskał 106.3 punktu.

Wyniki reprezentantów i reprezentantek Polski w serii próbnej: