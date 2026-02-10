Jedna z najważniejszych osób w polskim sporcie staje się memem. Nieśmiesznym

- Ja dzisiaj przed zawodami pojechałem do wioski i powiedziałem, że jestem pewny, że dzisiaj Kacper zdobędzie medal – powiedział Radosław Piesiewicz tuż po tym, jak Kacper Tomasiak sensacyjnie został wicemistrzem olimpijskim. - Miałem przyjemność wczoraj z Adamem [Małyszem] rozmawiać w Casa Polonia, w Livigno i mówię: "No, słuchaj, tam wychodzi na to, że naprawdę jest bardzo mocny Kacper na tej skoczni". Powiedział "No tak". No i jest medal. Po prostu jest medal – dodawał prezes PKOl.

Tak Piesiewicz mówił grupie polskich dziennikarzy pod skocznią w Predazzo w poniedziałkowy wieczór. Natomiast tuż po życiowym sukcesie Tomasiaka do narodu prezes przemówił w mediach społecznościowych. Publikując serię wymownych fotografii.

Reakcje kibiców są wymowne. Nawet nie będziemy ich tu cytować. Wystarczy po prostu wejść w te wrzutki Piesiewicza na platformie X.

Takie posty Piesiewicza przypominają memy z Lechem Wałęsą, z których polski internet śmiał się parę ładnych lat temu.

I wtedy ja mu mówię: Karol, a może byś papieżem został?

I wtedy ja mu mówię: Robert, może chcesz pograć w piłkę?

I wtedy ja mu mówię: Napisz coś może Litwie, twojej ojczyźnie

I wtedy ja mu mówię: Nie bój się Mieszko, potrzymam cię do tego chrztu

I wtedy ja mu mówię: Idź do tej Kany i zamień im tę wodę w wino

Lech Wałęsa stał się w ostatnim czasie głównym bohaterem memów. A wszystko zaczęło się od wpisu byłego prezydenta na Facebooku, w którym zasugerował, że Donald Trump zainspirował się jego historią. Okazuje się, że Wałęsa miał wpływ też na sport. Facebook.com

Kto tego nie pamięta? Kto nie uśmiechnął się choć raz na tę twórczość? Rodacy do produkcji tamtych memów ruszyli po tym, jak Wałęsa skomentował wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA w 2016 roku. Były prezydent RP przekonywał wówczas, że to on przekonał kiedyś Trumpa, by ten poszedł w politykę.

Iga Świątek, Wilfredo Leon i Radosław Piesiewicz. "Czy komuś dzieje się krzywda?"

Piesiewicz tym razem poszedł do wioski i powiedział wszystkim, że Tomasiak w swoim debiucie zostanie olimpijskim medalistą. A dzień wcześniej uświadomił to Małyszowi. Piesiewicz przekonuje, że on wiedział. I dumnie zaprezentował m.in. taką fotografię, na której uwiecznione zostało jego wzruszenie. A Tomasiak jest tam tylko tłem. I to tak dyskretnym, że nawet nie wiadomo czy to na pewno wicemistrza olimpijskiego po ojcowsku ściska prezes.

To jest dla Piesiewicza typowe. Miesiąc temu gratulując Klaudii Zwolińskiej tytułu sportowca roku 2025, zaprezentował swoje zdjęcie z małżonką z Balu Mistrzów Sportu.

Siebie umieścił nawet na bilbordach przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Znalazł się tam u boku największych gwiazd polskiego sportu i zarazem naszych największych szans medalowych.

- Umieszcza pan siebie na bilbordach z Igą Świątek, Wilfredo Leon czy Natalią Kaczmarek. Nie zgrzyta to panu? – pytaliśmy wtedy Piesiewicza na Sport.pl.

- Widzi pan, to nie ja siebie umieszczam, to jest kampania jednego z naszych sponsorów. To jest cały problem, że niektórzy mówią, że ja siebie umieszczam na zdjęciu z gwiazdami sportu, że w jakiej ja konkurencji startuję. Z drugiej strony – czy naprawdę dzieje się komuś w związku z tym jakaś krzywda? – pytał w odpowiedzi prezes.

- Pana obecność w gronie mistrzów po prostu rodzi komentarze o pańskim parciu na szkło i właśnie te żartobliwe pytania o konkurencję, w której pan startuje – tłumaczyliśmy.

- Wie pan, w jakiej konkurencji ja startuję? W takiej, żeby nasi zawodnicy mieli wszystko, czego potrzebują. To jest poważna konkurencja! – bronił swego Piesiewicz.

Piesiewicz daje rekordowe nagrody. Ale autopromocja nie hańbi

Piesiewicz jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego od 2023 roku, ale ci, którzy znają go dłużej, podkreślają, że dokładnie tak samo, jak teraz, działał medialnie we wcześniejszych latach, gdy był szefem Polskiego Związku Koszykówki. Pracownicy tej federacji wiedzieli, że jednym z głównych zadań podczas ważnych wydarzeń jest dbanie o to, żeby w mediach społecznościowych nigdy nie zabrakło fotografii Piesiewicza.

Szefowi polskiego olimpizmu trzeba oddać, że naprawdę dba o dobro zawodników. Za jego kadencji rekordowo wysokie są premie finansowe za sukcesy, sportowcy dostają też dużo nagród rzeczowych od sponsorów PKOl. Ale naprawdę szkoda, że w wielkich chwilach tych sportowców Piesiewicz aż tak mocno idzie w autopromocję. Jakby działał w myśl hasła pewnej stacji radiowej – "Autopromocja nie hańbi". Cóż, jeden z najważniejszych ludzi polskiego sportu pracuje na to, żeby być memem. Ale takim, który Polaków nie śmieszy.