Tak podsumowali pierwszy mecz Świątek po Australian Open. "Żadnych argumentów"

Iga Świątek odniosła gładkie zwycięstwo w swoim pierwszym meczu w turnieju rangi WTA 1000 w Dosze, pokonując Indonezyjkę Janice Tjen w dwóch setach 6:0, 6:3. Polska tenisistka popełniła niewiele błędów w tym spotkaniu, miała sytuację pod kontrolą przez większość czasu.

Eksperci zabrali głos po meczu Świątek

Świątek zagrała pewnie i nie za bardzo się zmęczyła, bowiem spotkanie trwało niecałe 70 minut. Eksperci byli zgodni po pierwszym występie Polki w stolicy Kataru - bardzo dobrze czuje się na tamtejszych kortach. Do tego rywalka nie miała zbyt wiele do powiedzenia.

"Janice Tjen nie ma na razie żadnych argumentów, aby przeciwstawić się Idze Świątek" - można było przeczytać na twitterowym koncie "Z kortu" po pierwszym secie.

"Oprócz kortów Rolanda Garrosa, to właśnie na tym korcie jej forehand jest najbardziej niebezpieczny" - oceniono na koncie "The Tennis Letter".

"Pierwszy mecz Igi Świątek poszedł wyjątkowo sprawnie" - podsumował krótko Adam Romer z "Tenisklubu".

Był jednak jeden moment, w którym trener Świątek, Wim Fissette, powinien interweniować. To był początek drugiego seta. Wtedy zaliczyła serię błędów.

"Ten set Świątek przeciwko Tjen wydaje się być testem dla Wima Fissette'a. Przegrała pierwszego gema przez autowe zagranie. Straciła pierwszy punkt w kolejnym gemie przez autowe zagranie. To coś, co trener powinien dostrzegać i natychmiast przerwać. Te same schematy błędów, pojawiające się przez choćby chwilę, pozornie bez powodu, wymagają aktywnej uwagi" - stwierdził James Hansen z "The Athletic".

Dodatkowo statystycy z grupy Opta wyliczyli, że Świątek wyrównała dzisiaj osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej pod względem liczby wygranych meczów na jednym turnieju. Aktualna wiceliderka światowego rankingu wygrała 17 meczów w Dosze.

W trzeciej rundzie turnieju w Dosze rywalką Igi Świątek będzie Daria Kasatkina, która od niedawna reprezentuje Australię.