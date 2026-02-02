Etiopski skoczek przyjechał do Polski i wydał wyrok. Ludziom otworzą się oczy

Alexander Yigermal Roeshol Johnson był jednym z przedstawicieli Afryki w skokach narciarskich. Johnson urodził się w Etiopii i pochodzi z tego kraju, ale gdy miał dwa i pół roku, to został adoptowany przez rodzinę z Norwegii. Na samym początku sprawdzał się w kombinacji norweskiej, a potem przeszedł na skoki narciarskie. W styczniu 2021 r. Johnson brał udział w mistrzostwach Norwegii, gdzie zajął 42. miejsce. Johnson nie miał jednak okazji spróbować swoich sił w Pucharze Świata. Od października 2022 r. Johnson nie jest już czynnym skoczkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielkie zamieszanie przed zimowymi igrzyskami. Piesiewicz kontra Małysz

Skoczek z Etiopii wzorował się na Stochu. "Próbowałem go naśladować"

Ostatnio Johnson udzielił wywiadu Interii, w którym opowiedział m.in. o swoich wizytach w Polsce. - Byłem w Polsce wiele razy. Odwiedziłem Szczyrk, Wisłę i Zakopane. Było naprawdę fajnie, a ludzie byli bardzo gościnni. Pamiętam, że życie w Zakopanem było trochę bardziej tętniące - było więcej ludzi i więcej dziejących się rzeczy poza ośrodkiem sportowym. Szczyrk był naprawdę spokojny, a Wisła to głównie skocznia narciarska, ale również bardzo przyjemna - powiedział.

Johnson nie ukrywał, że w trakcie swojej kariery wzorował się na Kamilu Stochu. - W skokach narciarskich podczas mojej kariery wzorowałem się na Stochu. Próbowałem naśladować jego telemark, ponieważ uważałem, że jest bardzo płynny i estetyczny. Pamiętam Bjoerna Einara Romoerena, innych norweskich skoczków, a także Adama Małysza. Nie byli to jednak moi bohaterowie w tamtym okresie. Ostatnią osobą, która była dla mnie inspiracją, był Usain Bolt - dodał były skoczek.

Johnson ujawnił, że przyczyną zakończenia kariery przez niego były studia oraz pieniądze. - Kariera zajmowała bardzo dużo czasu. Próbowałem łączyć sport ze studiami, ale nie do końca się to udawało. To był główny powód. Dlatego postanowiłem skupić się na innych rzeczach. Kontynuowanie sportu kosztowało też sporo pieniędzy. Pewnie mógłbym jeszcze kilka lat kontynuować, gdybym chciał. Dodatkowo czułem się trochę w tyle w życiu, kiedy nie osiągałem wyników, których chciałem. Obecnie studiuję zarządzanie sportem na studiach magisterskich i odbywam praktyki w Lillehammer - wytłumaczył.

Zobacz też: Zniszczoł ostro odpowiedział hejterom. Wspomniał o córce

Warto dodać, że Johnson nie był jedynym skoczkiem pochodzącym z Afryki, który brał udział w różnych zawodach. W latach 90. na skoczniach pojawiał się np. Dunstan Odeke z Ugandy.