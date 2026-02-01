Zniszczoł ostro odpowiedział hejterom. Wspomniał o córce

Aleksander Zniszczoł jest bardzo daleko od swojej najwyższej formy na skoczni. Reprezentant Polski zdobył zaledwie trzy punkty w tym sezonie Pucharu Świata - konkretnie przy okazji sobotniego konkursu w Willingen, gdzie zajął 28. miejsce. Przez trzy weekendy Zniszczoł rywalizował w Pucharze Kontynentalnym, by nieco się odbudować, a potem udał się na mistrzostwa świata w lotach, gdzie w trakcie konkursu drużynowego wylądował na 138. metrze (rywalizacja odbywała się na skoczni mamuciej, a nie dużej), co wiele mówi o jego dyspozycji.

Zniszczoł mówi o hejcie. "Bardzo dużo brzydkich wiadomości prywatnych"

Zniszczoł rozmawiał z portalem skijumping.pl po zawodach w Willingen. Skoczek odniósł się do hejtu, który otrzymał w sieci po zawodach w Oberstdorfie.

- Po Oberstdorfie dostałem bardzo dużo brzydkich wiadomości prywatnych. Odpisałem jednej osobie, pytając, dlaczego tak do mnie pisze. Odpowiedź była: "bo inaczej byś mi nie odpisał". Jak to przeczytałem, to pomyślałem - oho... Ciekawy jest ten świat i te odpowiedzi. Magiel miałem dobry. To idzie w złą stronę, bo można człowiekowi zrobić krzywdę. Pal sześć mnie, ale mam córkę, która chodzi do szkoły. To może się na niej odbić - powiedział.

- Hejt niestety sięga takich rozmiarów, że dziewczyna rezygnuje ze swoich marzeń z igrzysk olimpijskich - dodał Zniszczoł, nawiązując do Nikoli Komorowskiej, która zrezygnowała z udziału w igrzyskach po tym, jak początkowo zarząd Polskiego Związku Narciarskiego wybrał ją do kadry kosztem Anieli Sawickiej - choć to ta druga zawodniczka spełniła kryteria startu na igrzyskach.

Tak Zniszczoł podsumował swoją formę. "Nie chciałem przyatakować"

A jak Zniszczoł mówił o swoim wyniku z konkursu w Willingen? - Mógłbym się bardziej cieszyć, gdyby druga próba poszła tak, jak pierwsza. Bo szczerze mówiąc - i w kwalifikacjach, i w pierwszej serii, to były bardzo fajne skoki. W tej drugiej niestety nie utrzymałem pozycji najazdowej. Nie chciałem "przyatakować". Chciałem powtórzyć to, co robię od treningu w Wiśle - wytłumaczył Polak.

Być może Zniszczoł pobije swój najlepszy wynik z tego sezonu podczas niedzielnego konkursu w Willingen, który odbędzie się o godz. 16:00. Wcześniej, bo o godz. 11:45, rozpoczną się kwalifikacje. Poza Zniszczołem o miejsca w konkursie będą walczyć Piotr Żyła, Klemens Joniak, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki.

