Polak odpalił rakietę w Willingen! Skoczył najdalej ze wszystkich!

Niemieckie Willingen to ostatni przystanek skoczków narciarskich przed zbliżającymi się wielkimi krokami zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Areną zmagań w ramach zawodów Pucharu Świata w ten weekend jest największa duża skocznia w kalendarzu, czyli Muehlenkopfschanze, której rozmiar wynosi 147 metrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz o konflikcie z Piesiewiczem: Zachowaliśmy się jak małe dzieci

W sobotę Polacy w komplecie awansowali do konkursu indywidualnego, jednak później nie było już powodów do radości. W drugiej serii wystąpił jedynie Aleksander Zniszczoł, który finalnie uplasował się na 28. miejscu. Poza finałem znaleźli się Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, który skoczył zaledwie 85,5 metra. Zawody padły łupem Domena Prevca, który poszybował na 155. metr.

W niedzielę Biało-Czerwoni walczyli o to, żeby pomścić fatalne sobotnie zawody. Konkurs indywidualny ponownie poprzedziły kwalifikacje, ale nie ma co się czarować - odpaść na tym etapie było naprawdę trudno, gdyż na liście startowej znalazło się 56 skoczków - w tym pięciu Polaków.

Komplet Polaków w konkursie. Co za lot Macieja Kota!

Już na samym starcie z rywalizacji wykluczyli się wszyscy trzej Kazachowie, z czego dwóch nie potrafiło przekroczyć 100. metra. Pierwszym z naszych skoczków, który zapewnił sobie awans do konkursu był Klemens Joniak. 20-latek skoczył 125 metrów, co pozwoliło mu zająć 26. miejsce. Chwilę później o cztery metry bliżej wylądował Aleksander Zniszczoł, który zakwalifikował się z 42. pozycji.

Kibice znów mogli obserwować genialny lot Jewhena Marusiaka, który wylądował na 143. metrze. Ukrainiec potwierdził doskonałą dyspozycję, gdyż w sobotę udało mu się w kwalifikacjach skoczyć o sześć metrów dalej. Później w konkursie został zdyskwalifikowany, ale w niedzielę będzie miał szansę na to, aby się odkuć.

Na skok kolejnego Polaka musieliśmy trochę poczekać. 26. na liście startowej był Dawid Kubacki, który trafił na świetne warunki i skoczył 131,5 metra. To pozwoliło mu na zajęcie 25. lokaty. Chwilę później Maciej Kot huknął aż 145 metrów i objął prowadzenie. Finalnie zakończył kwalifikacje na bardzo wysokim, 9. miejscu.

Tak dobrze nie było w przypadku Piotra Żyły, który znów miał olbrzymie problemy w locie i osiągnął zaledwie 112 metrów. Mimo to, udało się zająć 48. pozycję i przypieczętować awans kompletu Biało-Czerwonych do konkursu.

W fenomenalnej dyspozycji byli reprezentanci Finlandii. Jarkko Maatta, Vilho Palosaari, Eetu Nousiainen i Niko Kytosaho lądowali za 130. metrem, a ten ostatni skoczył nawet 140,5 metra. Fatalnie za to spisał się Timi Zajc, który skoczył tylko 108 metrów i pożegnał się z udziałem w niedzielnych zawodach.

Kwalifikacje padły łupem Domena Prevca, który skoczył 144 metry. Na podium uplasowali się także Ryoyu Kobayashi i Philipp Raimund. Konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 16:00. Relację tekstową na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl.

Top 10 kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen:

1. Domen Prevc - 130,2 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 122 pkt

3. Philipp Raimund - 114,8 pkt

4. Ren Nikaido - 114,6 pkt

5. Niko Kytosaho - 113,1 pkt

6. Kristoffer Eriksen Sundal - 112,8 pkt

7. Jonas Schuster - 111,1 pkt

8. Manuel Fettner - 110,9 pkt

9. Maciej Kot - 110,8 pkt

10. Jewhen Marusiak - 110,5 pkt