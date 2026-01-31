Powrót na stronę główną

Tak wygląda klasyfikacja PŚ w skokach po Willingen. Doczekał się!

Domen Prevc wygrał przedostatni konkurs Pucharu Świata przed rozpoczynającymi się za tydzień igrzyskami olimpijskimi. Dzięki temu powiększył i tak gigantyczną przewagę nad pozostałymi skoczkami w klasyfikacji generalnej PŚ. W zestawieniu pojawiło się za to nowe nazwisko - swoje pierwsze punkty w sezonie zdobył Aleksander Zniszczoł. To jedyna dobra informacja dotycząca polskich skoczków.
Aleksander Zniszczoł
Screenshot: X / Eurosport

Ostatnim przystankiem skoczków narciarskich przed olimpijskimi zmaganiami jest Willingen. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, ale nie dopisała frekwencja - do sobotnich kwalifikacji przystąpiło zaledwie 56 zawodników.

W piątek na Muehlenkopfschanze miały królować duety. Najważniejszym aktorem stał się jednak wiatr, który storpedował zawody. Przeprowadzono tylko jedną serię. Zwyciężyli Słoweńcy przed Niemcami i Japończykami. Polacy nie startowali - nasze skoczkinie nie przyjechały do Willingen, skupiając się na olimpijskich przygotowaniach.

Domenator znów górą

Po pierwszej serii zdecydowanie prowadził dominator sezonu. Domen Prevc poleciał aż 146,5 metra i wyprzedzał drugiego Karla Geigera o 11,7 punktu. Trzecie miejsce na półmetku zawodów zajął Ren Nikaido. Do drugiej serii nie awansowali między innymi Timi Zajc czy Halvor Egner Granerud.

Ryoyu Kobayashi należał do największych bohaterów drugiej serii. Cudowny skok na 147 metrów dał mu awans z 24. na 9. miejsce. Metr bliżej wylądował Władimir Zografski. Bułgar również zaliczył spory awans - był 17., a konkurs skończył tuż przed Japończykiem. Jarkko Maeaettae oraz Jason Colby z kolei zaliczyli znaczne spadki. Wygrał - cóż za zaskoczenie! - Domen Prevc. Słoweniec pofrunął na 155 metrów! Ren Nikaido i Karl Geiger zamienili się miejscami na podium - Japończyk wyprzedził Niemca.

Koszmar Polaków w Willingen

Polacy w sobotę spisali się poniżej wszelkiej krytyki - aczkolwiek zabrakło trenujących przed igrzyskami Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha oraz Pawła Wąska. Pierwszy konkurs w Willingen okazał się szczęśliwy wyłącznie dla Aleksandra Zniszczoła. 31-latek zdobył swoje pierwsze punkty w sezonie, zajmując 28. miejsce. Po pierwszej serii był 19., ale słaby drugi skok spowodował spadek o dziewięć pozycji.

Pozostali Biało-Czerwoni nie weszli nawet do drugiej serii. Dawid Kubacki uplasował się na 34. lokacie, Maciej Kot był 40., a Klemens Joniak i Piotr Żyła wyprzedzili jedynie zdyskwalifikowanego Jewhena Marusiaka. Szansa na poprawę wyników przyjdzie już jutro. W niedzielę odbędzie się ostatni przed igrzyskami konkurs Pucharu Świata. Zapraszamy do śledzenia wyników w relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Klasyfikacja PŚ po sobotnim konkursie w Willingen:

  • 1. Domen Prevc (Słowenia) - 1514 punktów
  • 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 976 punktów
  • 3. Ren Nikaido (Japonia) - 841 punktów
  • 4. Anze Lanisek (Słowenia) - 731 punktów
  • 5. Daniel Tschofenig (Austria) - 723 punkty
  • 6. Jan Hoerl (Austria) - 720 punktów
  • 7. Philipp Raimund (Niemcy) - 683 punkty
  • 8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 626 punktów
  • 9. Stephan Embacher (Austria) - 615 punktów
  • 10. Stefan Kraft (Austria) - 509 punktów
  • ...
  • 12. Kacper Tomasiak - 342 punkty
  • 25. Kamil Stoch - 148 punktów
  • 32. Piotr Żyła - 96 punktów
  • 36. Maciej Kot - 76 punktów
  • 39. Dawid Kubacki - 54 punkty
  • 39. Paweł Wąsek - 54 punkty
  • 65. Aleksander Zniszczoł - 3 punkty
  • 67. Klemens Joniak - 1 punkt

