Kompromitacja Putina. "Stało się to kompletną farsą"

W 2014 roku Rosjanie mieli chwilę chwały. Zbudowali bowiem piękny kompleks skoczni narciarskich "Gorki" (Russkije Gorki) specjalnie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014, które odbyły się w Soczi. Są tam skocznie K 125, K 95, K 65, K 35, oraz K 15. Koszt operacji najpierw szacowano na 29 milionów euro, ale ostatecznie wyniósł aż prawie 200 milionów euro.

„Putin wydawał pieniądze bez umiaru. Stało się to kompletną farsą"

Teraz zagraniczne media piszą, że kompleks ten świeci pustkami i jest bardzo rzadko używany. Fińska gazeta "Iltalehti" pisze wprost, że kompleks był od samego początku nie do opisania złym pomysłem. Dodaje też, że Putin wydawał pieniądze bez umiaru i stało się to kompletną farsą.

- Ta wioska była kompletnie wymarła. Nie widziałem tam żadnych skoczków narciarskich przez cały tydzień, ponieważ skocznie nie były używane - mówił fiński ekspert od skoków narciarskich Jussi Miettinen w wywiadzie dla "Iltalehti" już w lutym ubiegłego roku.

Od tamtego czasu niewiele się zmieniło. "Wydatki Władimira Putina w Soczi idą w odstawkę. To totalna farsa. Inwestycja była absurdalna, ponieważ kompleks był bardzo rzadko użytkowany od czasu igrzysk olimpijskich. Stoki powstały na terenie pełnym wydm. Być może właśnie dlatego ukończono je dwa lata później." - czytamy w norweskim "Dagbladet". W dodatku wieże budowano na terenie pełnym grząskiego piasku.

Choć zawody są tam rozgrywane bardzo rzadko, to w lipcu tego roku Rosjanin Danił Sadrejew wynikiem 114 metrów ustanowił rekord skoczni na skoczni normalnej. Jest on też rekordzistą skoczni dużej (148 metrów). Zimowe rekordy należą do: Czecha Lukasa Hlavy (108 metrów na normalnej) i Austriaka Bernharda Grubera (140,5 metra).

Warto dodać, że w 2013 roku Putin zwolnił rosyjskiego Achmeda Biłałowa, który kierował projektem, ze wszystkich możliwych stanowisk. Biłałow później powiedział w rozmowie z mediami, że próbowano go otruć.

"Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi miały przynieść Rosji kilka korzyści. Po pierwsze, miały zniechęcić Rosjan do wyjazdów na narty do Austrii. Soczi miało stać się pierwszym wyborem, w otoczeniu sprzyjającym narodowemu romantyzmowi. Ośrodki miały również przyciągać turystów zagranicznych swoim subtropikalnym klimatem, ale dla Europejczyków nigdy nie były pierwszym wyborem" - podsumowuje "Daglabet".