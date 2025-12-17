Nie mogło być inaczej! Oto co Horngacher zrobił z mistrzem olimpijskim

Andreas Wellinger obecnej zimy nie może zaliczyć do udanych. Poza siódmym miejsce w jednoseryjnym, loteryjnym konkursie w Ruce ani razu nie uplasował się w czołowej dziesiątce. Ba, tylko dwa razy udało mu się wywalczyć punkty Pucharu Świata (po raz pierwszy w Falun, gdzie był 19. na normalnym obiekcie - red.). Do ostatniego konkursu w Klingenthal w ogóle się nie zakwalifikował. A mowa przecież o siódmym skoczku poprzedniego sezonu i indywidualnym mistrzu olimpijskim z Pjongczangu. W tej sytuacji 30-letni Niemiec wycofał się z rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Jankiewicz po wygranej Suwałk z beniaminkiem PlusLigi: Każdy mały punkt waży dużo

Andreas Wellinger wycofał się z Pucharu Świata. To już oficjalne

Decyzję ogłosił tuż po sobotnim konkursie w Klingenthal, w którym był 40. - Nie będę startował w przyszłym tygodniu. Moje wyniki w skokach są obecnie po prostu słabe. Nie potrafię osiągnąć powtarzalności. Moje ruchy są bardzo chaotyczne - wyjaśnił w rozmowie z niemiecką stacją ARD.

W środę potwierdził to reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher. - W Engelbergu rywalizować będą Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Luca Roth i Ben Bayer. Bayer zajmie miejsce Andreasa Wellingera, który po weekendzie w Klingenthal zrobi przerwę treningową - zapowiedział szkoleniowiec, cytowany przez portal sport.de.

Zobacz też: Duda, Tusk i Trzaskowski chcą tego dla Polski. Ekspert bije na alarm

Debiutant w miejsce mistrza olimpijskiego. Horngacher podał skład

Poza Wellingerem w szwajcarskim Engelbergu zabraknie także innej gwiazdy niemieckiej kadry - Karla Geigera. Dwukrotny wicemistrz świata również zaliczył kiepskie otwarcie sezonu i starty odpuścił już po weekendzie w Ruce. - Andi Wellinger i Karl Geiger wykorzystają ten czas i potrenują z trenerem Maxem Mechlerem na skoczniach w Oberstdorfie i Planicy - uzupełnił Horngacher. Jego podopieczni do rywalizacji wrócą prawdopodobnie na Turniej Czterech Skoczni.

W najbliższych zawodach zobaczymy za to absolutnego debiutanta Bena Bayera. 21-latek nie miał jeszcze okazji startować w Pucharze Świata. Na co dzień trenuje w niemieckiej kadrze B pod okiem innego byłego trenera Polaków - Thomasa Thurnbichlera. Tej zimy pojawił się w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ruce, gdzie zajął 28. i 17. miejsce.

Konkursy w Engelbergu planowane są na sobotę i niedzielę (20 i 21 grudnia). Oba rozpoczną się o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.