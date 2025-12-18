Powrót na stronę główną

Influencerka ujawnia, kto chciał ją poderwać. To znany polski skoczek

W świecie influencerów jak zwykle nie ma nudy. Zwłaszcza że miesza się ze światem sportu. Polska influencerka, Natalia "Natsu" Karczmarczyk zdradziła, który polski skoczek narciarski pisał do niej na Instagramie. Celem było poderwanie jej.
Natsu
Screen: Instagram/@natalia.kaczmarczyk

Natalia "Natsu" Karczmarczyk to polska influencerka, która zajmuje się głównie tworzeniem treści na YouTube oraz na TikToka. Zaczynała od nagrywania satyrycznych filmików, w których przedstawiała różne codzienne sytuacje.

Zobacz wideo Gorąco wokół polskich skoków. Chodzi o skład na igrzyska

Dodatkowo występowała w serialu paradokumentalnym "Szkoła" emitowanym przez TVN. W 2020 roku dołączyła do "Team X", czyli grupy youtuberów zamieszkujących w jednej willi pod Warszawą. Celebrytka po roku stworzyła swój własny projekt "Natsu World".

Natalia niedawno rozstała się z youtuberem, Marcinem Dubielem i wróciła do randkowania. Wiele kontrowersji wzbudziła jej ostatnia wypowiedź, w której stwierdziła, że nie wyobraża sobie, aby jej partner zarabiał mniej od niej.

- Jeżeli facet zarabia znacznie mniej od kobiety, to niestety, ale uderza w męskość i często takie związki kończą się tragedią - zdradą jakąś, bo on się czuje niemęsko itd. Ja szukam kogoś na podobnym statusie finansowym, kogoś, kto będzie mnie pchać do przodu, kto nie będzie mnie ściągać w dół, kto wyłuska ze mnie najlepsze cechy. Potrzebuję faceta, który mi imponuje przede wszystkim - wyznała w wywiadzie dla serwisu Goniec.pl.

"Pisał do mnie Piotr Żyła"

Chętnych na bliższe poznanie Natsu nie brakuje. W mediach społecznościowych obserwują ją miliony osób, co przekłada się także na wiadomości prywatne. Podczas ostatniego filmu na kanale "Dresscode" influencerka została zapytana o to, jakie trzy znane osoby napisały do niej na Instagramie, żeby ją poderwać. Odpowiedź była zaskakująca.

- Piotr Żyła, skoczek narciarski - wyjawiła Natalia, po czym została zapytana, czy dwukrotny złoty medalista MŚ na skoczni normalnej nie ma żony i córki. - A nie wiem - odparła. "Przecież jego córka zjadła kostkę z kibla" - usłyszeliśmy.

Żyła rozwiódł się ze swoją żoną, Justyną w listopadzie 2018 roku. Z tego związku para ma dwójkę dzieci, Jakuba i Karolinę. Obecnie skoczek buduje związek z 27-letnią aktorką, Marceliną Ziętek znaną z paradokumentu "19+".

Zobacz też: Żyła zaatakowany przez rywala! Gigantyczna burza

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Mistrz świata kadetów, juniorów i seniorów. W reprezentacji gra z numerem 15.

Czy rozpoznasz po opisie, o którego polskiego siatkarza pytamy? Sprawdź się