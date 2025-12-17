Tak Ryszard Czarnecki zareagował na wieści o tym, co zrobił jego syn

"Przemysław Czarnecki na FAME 29. Zestawienie dla koneserów Twittera, rywal niebawem. Czekajcie - czytamy w ogłoszeniu federacji FAME MMA na portalu X. Były poseł Prawa i Sprawiedliwości wejdzie do oktagonu już 24 stycznia podczas gali w Arenie Jaskółka w Tarnowie.

W sieci momentalnie zawrzało, a internauci już upatrzyli sobie wymarzonego przeciwnika dla Czarneckiego. Tym miałby być Piotr Korczarowski. Obu panów łączy nie tylko świat polityki, ale także... Marianna Schreiber, która jest byłą partnerką zarówno jednego, jak i drugiego. Czy konflikt zostanie rozwiązany w klatce? Wiele na to wskazuje.

- Z Sejmu do oktagonu! Polityk, były partner Marianny Schreiber, ma bogaty życiorys! Teraz czas na wyjaśnienie konfliktu… i to z nie byle kim! Na ogłoszenie jego rywala musicie chwilę zaczekać, bo ma jeszcze coś do załatwienia w międzyczasie… - zapowiedzieli organizatorzy.

Tak zareagował Ryszard Czarnecki. "Tata podchodzi do tego na luzie"

Podczas rozmowy udzielonej na kanale "MMA-bądź na bieżąco", były poseł na Sejm RP został zapytany o to, jak na informację o wejściu do świata freak fightów zareagował jego ojciec - Ryszard Czarnecki, wieloletni europoseł.

- Wątpię, żeby on się w tym uniwersum freak fightów w jakikolwiek sposób odnalazł - śmiał się polityk i dodał: - Podkręcałem go, że może włodarze coś mu też wymyślą, jakąś walkę z Januszem Palikotem czy ze Zbigniewem Stonogą. Może jakaś taka rodzinna walka albo gala polityczna, żeby zebrać kilka osób z tego środowiska - żartował Czarnecki.

- Każdy ma prawo do swojej oceny. Patrząc przez pryzmat patologii, to freaki nie dają dobrego świadectwa. Natomiast ostatnio na kongresie programowym PiS panelistą był zawodnik freak fightów, Tomasz Adamek. To nie są tylko osoby znane z tego, że są znane, czy na przykład pobiły swoją matkę, ale które mają jakieś osiągnięcia poza światem freak fightów - stwierdził polityk.

- Tata podchodzi do tego na luzie. Ja też dopiero "zamaczam rękę" w tym uniwersum. Może się tu odnajdę. W dalszym ciągu jestem jednak radnym samorządowym i mam aspiracje polityczne takie, jakie miałem - dodał Czarnecki.

