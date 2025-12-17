Powrót na stronę główną

Oto ile trzeba zapłacić za świąteczne dania od Anny Lewandowskiej

Święta Bożego Narodzenia już niedługo. W wielu polskich domach już trwa przedwigilijna gorączka, a rodziny dyskutują o tym, co w tym roku znajdzie się na świątecznym stole. Z pomocą przychodzi Anna Lewandowska, która firmuje catering dietetyczny rozszerzony o świąteczne potrawy. Wśród nich znajdziemy klasyczne bożonarodzeniowe dania, ale i bardziej nowoczesne. A co z cenami?
Anna Lewandowska od lat skupia się na promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i świadomego odżywiania. Małżonka Roberta Lewandowskiego jest aktualnie jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce pod kątem nakłaniania ludzi do zdrowego jedzenia.

Wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w karate tradycyjnym oferuje plany żywieniowe, w których znaleźć możemy zdrowe przepisy, programy treningowe czy produkty sygnowane swoim nazwiskiem.

Mimo wcześniejszych doniesień medialnych, według których Lewandowska miała sprzedać udziały w spółce odpowiedzialnej za catering dietetyczny, żona piłkarza FC Barcelony wciąż firmuje go swoim nazwiskiem. Tym samym w jej ofercie znaleźć możemy również catering dietetyczny, do którego Lewandowska dodała dania świąteczne.

Lewandowska zdradziła menu. Ceny mogą dziwić

W menu znajdziemy potrawy, które łączą tradycję z nowoczesnością i zdrowym podejściem do odżywiania. Żona Lewandowskiego oferuje między innymi:

  • uszka z grzybami (39 złotych za 15 sztuk)
  • barszcz wigilijny (15 zł/litr)
  • pierogi w wielu wariantach (37-49 zł)
  • karp z sosem grzybowym (46 zł)
  • śledzie w dwóch wariantach (po 35 zł)
  • konfitowana noga kaczki z sosem żubrowym (88 zł)

Ceny wydają się być niezwykle zbliżone do tych, z którymi możemy spotkać się na co dzień w restauracjach. Czy świąteczny catering spod szyldu Anny Lewandowskiej zrobi furorę? Na pewno ma szansę stać się hitem w wielu domach, gdzie nie ma czasu na gotowanie własnych wigilijnych potraw.

