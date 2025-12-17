Oto ile trzeba zapłacić za świąteczne dania od Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska od lat skupia się na promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i świadomego odżywiania. Małżonka Roberta Lewandowskiego jest aktualnie jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce pod kątem nakłaniania ludzi do zdrowego jedzenia.
Wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w karate tradycyjnym oferuje plany żywieniowe, w których znaleźć możemy zdrowe przepisy, programy treningowe czy produkty sygnowane swoim nazwiskiem.
Mimo wcześniejszych doniesień medialnych, według których Lewandowska miała sprzedać udziały w spółce odpowiedzialnej za catering dietetyczny, żona piłkarza FC Barcelony wciąż firmuje go swoim nazwiskiem. Tym samym w jej ofercie znaleźć możemy również catering dietetyczny, do którego Lewandowska dodała dania świąteczne.
W menu znajdziemy potrawy, które łączą tradycję z nowoczesnością i zdrowym podejściem do odżywiania. Żona Lewandowskiego oferuje między innymi:
Ceny wydają się być niezwykle zbliżone do tych, z którymi możemy spotkać się na co dzień w restauracjach. Czy świąteczny catering spod szyldu Anny Lewandowskiej zrobi furorę? Na pewno ma szansę stać się hitem w wielu domach, gdzie nie ma czasu na gotowanie własnych wigilijnych potraw.
