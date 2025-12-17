Polityk PiS o byłym partnerze swojej byłej partnerki. "Pajac"

Marianna Schreiber to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych celebrytek w Polsce. Od dawna kojarzy się ją ze światem freak fightingu, a największy rozgłos dały jej nieudane związki z politykami - małżeństwo z Łukaszem Schreiberem oraz krótkotrwałe relacje z Przemysławem Czarneckim i Piotrem Korczarowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Saleta szczerze o freak fightach: Sportowcy, którzy coś osiągnęli, nie powinni w tym brać udziału

Korczarowski, podobnie jak była partnerka, wszedł do branży freak fightów, a podczas jednej z konfrontacji podczas konferencji Prime Show MMA doszło do jego bójki z Jasiem Kapelą. Polityk doznał obrażeń twarzy, w tym siniaka pod okiem.

Kolejny były partner Schreiber wchodzi do oktagonu

Teraz do oktagonu wkroczy również Czarnecki. Były poseł PiS zasiadał w Sejmie RP przez trzy kadencje - VII, VIII i IX. Syn wieloletniego europosła, Ryszarda Czarneckiego, podpisał kontrakt z federacją FAME MMA na najbliższą, 29. galę, która odbędzie się 24 stycznia w Tarnowie.

- Z Sejmu do oktagonu! Polityk, były partner Marianny Schreiber, ma bogaty życiorys! Teraz czas na wyjaśnienie konfliktu… i to z nie byle kim! Na ogłoszenie jego rywala musicie chwilę zaczekać, bo ma jeszcze coś do załatwienia w międzyczasie… - zapowiedzieli organizatorzy.

Zobacz też: Legenda KSW z sensacyjną propozycją cztery dni przed galą. Nie wahał się ani chwili

"Korczarowski? Jest pajacem". Ostre słowa Czarneckiego

Nazwisko rywala Czarneckiego nie jest jeszcze znane, ale plotki mówią, że jego przeciwnikiem może być sam Korczarowski. W rozmowie udzielonego kanałowi "MMA-bądź na bieżąco" polityk odniósł się do byłego partnera Marianny Schreiber, z którym od dłuższego czasu "ma na pieńku".

- Mogę mu naprawdę dużo rzeczy wygarnąć z przeszłości. On poza Twitterem teraz nie robi nic. Wcześniej byłem przeświadczony, że to jest normalna osoba... Znaczy, w jakimś stopniu zaburzona, ale budująca swoją ścieżkę kariery. A on dziś dostaje po głowie od Jasia Kapeli. Jak można to skomentować? - zapytał Czarnecki, po czym sam odpowiedział na swoje pytanie.

- Nie dość, że jest pajacem, to jeszcze wyjaśnił go Jaś Kapela. Pomijam umiejętności, ale otoczka wokół niego, to co mówi - nijak się ma do tego, kim jest - stwierdził były poseł PiS.