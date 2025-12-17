Polityk PiS o byłym partnerze swojej byłej partnerki. "Pajac"

Marianna Schreiber to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych celebrytek w Polsce. Od dawna kojarzy się ją ze światem freak fightingu, a największy rozgłos dały jej nieudane związki z politykami - małżeństwo z Łukaszem Schreiberem oraz krótkotrwałe relacje z Przemysławem Czarneckim i Piotrem Korczarowskim.
Korczarowski, podobnie jak była partnerka, wszedł do branży freak fightów, a podczas jednej z konfrontacji podczas konferencji Prime Show MMA doszło do jego bójki z Jasiem Kapelą. Polityk doznał obrażeń twarzy, w tym siniaka pod okiem.
Teraz do oktagonu wkroczy również Czarnecki. Były poseł PiS zasiadał w Sejmie RP przez trzy kadencje - VII, VIII i IX. Syn wieloletniego europosła, Ryszarda Czarneckiego, podpisał kontrakt z federacją FAME MMA na najbliższą, 29. galę, która odbędzie się 24 stycznia w Tarnowie.
- Z Sejmu do oktagonu! Polityk, były partner Marianny Schreiber, ma bogaty życiorys! Teraz czas na wyjaśnienie konfliktu… i to z nie byle kim! Na ogłoszenie jego rywala musicie chwilę zaczekać, bo ma jeszcze coś do załatwienia w międzyczasie… - zapowiedzieli organizatorzy.
Zobacz też: Legenda KSW z sensacyjną propozycją cztery dni przed galą. Nie wahał się ani chwili
Nazwisko rywala Czarneckiego nie jest jeszcze znane, ale plotki mówią, że jego przeciwnikiem może być sam Korczarowski. W rozmowie udzielonego kanałowi "MMA-bądź na bieżąco" polityk odniósł się do byłego partnera Marianny Schreiber, z którym od dłuższego czasu "ma na pieńku".
- Mogę mu naprawdę dużo rzeczy wygarnąć z przeszłości. On poza Twitterem teraz nie robi nic. Wcześniej byłem przeświadczony, że to jest normalna osoba... Znaczy, w jakimś stopniu zaburzona, ale budująca swoją ścieżkę kariery. A on dziś dostaje po głowie od Jasia Kapeli. Jak można to skomentować? - zapytał Czarnecki, po czym sam odpowiedział na swoje pytanie.
- Nie dość, że jest pajacem, to jeszcze wyjaśnił go Jaś Kapela. Pomijam umiejętności, ale otoczka wokół niego, to co mówi - nijak się ma do tego, kim jest - stwierdził były poseł PiS.