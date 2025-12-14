143 metry Zniszczoła w drugiej serii! Awansował o sześć pozycji

Władze FIS liczą, że w sezonie 2025/2026 Puchar Kontynentalny będzie przyciągał więcej kibiców niż w poprzednich latach. Dlaczego? Po raz pierwszy w historii wszystkie konkursy w jego ramach mają być transmitowane. I to za darmo, na kanale Youtube tej organizacji. Choć oczywiście jakość produkcji, opakowanie Pucharu Kontynentalnego odbiega od Pucharu Świata, to faktycznie śledzenie zmagań "drugiej ligi skoków" stało się momentalnie znacznie łatwiejsze.
Puchar Kontynentalny w Ruce. Jak skakali Polacy?
Pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie miał miejsce w sobotę, 13 grudnia. Wygrał go Norweg Isak Andreas Langmo, przed Maximilianem Ortnerem oraz Junshiro Kobayashim. Piąte miejsce zajął tymczasem Klemens Joniak, ale to nie znaczy, że minął się z podium, bo do trzeciego Japończyka brakowało mu aż 17 punktów. W konkursie wzięli udział też Aleksander Zniszczoł (17. miejsce), Adam Niżnik (24.), Jarosław Krzak (29.) oraz Szymon Sarniak (31.). Ta sama piątka Polaków pojawiła się też na skoczni w niedzielę
I jak im poszło? Spore oczekiwania mieliśmy co do Zniszczoła, który w serii próbnej skoczył 133.5 m i zajął piąte miejsce, ale w samym konkursie 31-latek wypadł nieco gorzej. Finiszował dziesiąty, dzięki świetnej próbie w drugiej serii (143 m). Ponownie najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Klemens Joniak. Zawodnik, który jeszcze nie zdobył punktów Pucharu Świata, po pierwszej serii był piąty (142.5 m) i wydawało się, że będzie mógł walczyć o podium.
Ale niestety - Joniak odwrotnie od Zniszczoła, znacznie gorzej skoczył w drugiej próbie. 129.5 metrów nie pozwoliło mu zbliżyć się do czołówki, a wręcz przeciwnie. Spadł na siódme miejsce. Punkty PK w niedzielę zdobył jeszcze Jarosław Krzak (27. miejsce), a słabo wypadł Niżnik (35. miejsce). Sarniak został tymczasem zdyskwalifikowany za zbyt małą przepuszczalność powietrza kombinezonu.
Po dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego liderem klasyfikacji generalnej został Maximilian Ortner (160 punktów). Kolejne zawody w ramach tego cyklu odbędą się 27 grudnia w Engelbergu.
Puchar Kontynentalny w Ruce (14 grudnia) - miejsca Polaków:
7. Klemens Joniak (142.5 m, 129.5 m)
10. Aleksander Zniszczoł (126.5 m, 143 m)
27. Jarosław Krzak (124.5 m, 106 m)
35. Adam Niżnik (118 m)
50. Szymon Sarniak DSQ