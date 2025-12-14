Powrót na stronę główną

14 lat i koniec. Ukraina odzyskała to od Rosji

Sprawa znalazła swój finał po... 14 latach! Ukraina może otwierać szampana. A to wszystko z uwagi na werdykt, który zapadł kilka miesięcy temu w sprawie jednego z rosyjskich biathlonistów, który w sztafecie zdobył srebro mistrzostw świata. Został on zdyskwalifikowany i drugie miejsce przypadło Ukraińcom. W sobotę nasi wschodni sąsiedzi odebrali krążek.
Jewgienij Ustiugow
Zintensyfikowane działania Rosjan w Ukrainie trwają już od niemal czterech lat. Żadna ze stron nie zamierza odpuszczać. Wiele organizacji sportowych wykluczyło reprezentantów państwa najeźdźcy z międzynarodowej rywalizacji. Jednak w ostatnich miesiącach w niektórych dyscyplinach wycofują się z tak ostrych sankcji wobec Rosjan. To wielki policzek w Ukraińców. Jest jednak jedna sprawa, która z pewnością ucieszy naszych wschodnich sąsiadów. Odnieśli małe zwycięstwo przeciwko państwu agresora. O co dokładnie chodzi?

Ukraina ze srebrem MŚ! Rosja ukarana

Chodzi o medale mistrzostw świata w biathlonie za 2011 rok. Wówczas w sztafecie mężczyzn (4x7,5 km) triumfowali Norwegowie, a tuż za nimi znaleźli się Rosjanie i Ukraińcy, w składzie Ołeksandr Biłanienko, Serhij Siemionow, Andrij Deryziemla i Serhij Sedniew. Po latach okazało się, że w organizmie jednego z Rosjan, konkretnie Jewgienija Ustiugowa, wykryto niedozwoloną substancję.

Decyzja mogła być tylko jedna i po 14 latach sprawiedliwości stało się zadość. Zadecydowano, że należy unieważnić jego osiągnięcia z lat 2010-2014. Dlatego też po latach srebrny medal przypadł Ukrainie. I ten wręczono im w ten weekend w Hochfilzen przy okazji zawodów Pucharu Świata. Doszło do oficjalnej uroczystości. Na miejscu obecny był m.in. jeden z członków historycznej sztafety, a konkretnie Siemionow. 

Dyskwalifikacja Ustiugowa, która poskutkowała utratą medalu dla Rosji, miała też spore znaczenie dla czwartej reprezentacji zawodów z 2011 roku. Mowa o Szwecji. Ta awansowała na podium. Zgarnęła brązowe medale. Z tym samym krążkiem, co przed 14-laty pozostała tylko Norwegia.

