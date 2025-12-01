Małysz wyłożył karty na stół. "Nie wyobrażam sobie"

Ranking olimpijski determinuje, ile dane reprezentacje będą mogły wystawić skoczków w konkursach indywidualnych podczas igrzysk. Rachunek jest tutaj prosty - aby do Włoch wysłać czterech zawodników, w TOP 25 rankingu należy mieć właśnie cztery nazwiska. Obecnie na 13. miejscu znajduje się Paweł Wąsek, na 22. lokacie Dawid Kubacki, a 24. jest Kamil Stoch. Spadek po zawodach w Kuusamo zanotował jednak Aleksander Zniszczoł, który jest klasyfikowany już jako 27. zawodnik rankingu.

Adam Małysz zabrał głos ws. rankingu. Jasne stanowisko

Czy w obecnej sytuacji możemy stwierdzić, że na igrzyska polecą właśnie Wąsek, Kubacki oraz Stoch, którzy mają miejsce w TOP25? A może decydująca okaże się forma, w jakiej znajdują się Biało-Czerwoni? Podkreślmy w końcu, że obecnie najlepszymi polskimi skoczkami w stawce PŚ nie są Wąsek czy Kubacki. A Stoch oraz Kacper Tomasiak, którzy uzbierali po 73 punkty w klasyfikacji generalnej.

Adam Małysz w rozmowie z Interią postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości.

- Rankingi rankingami, ale nie wyobrażam sobie, by na igrzyska nie pojechali najlepsi aktualnie skoczkowie. Te rankingi mają nam podpowiadać, ale jednak górę powinien wziąć zdrowy rozsądek i na igrzyska nie możemy wysłać zawodników, którzy skaczą dużo gorzej od tych, którzy obecnie skaczą najlepiej w naszej kadrze. Myślę, że zgodzą się z tym wszyscy. Także zarząd PZN. Bylibyśmy chyba wariatami, gdybyśmy wysyłali na igrzyska kogoś, kto nie jest formie, choć spełnia warunki - stwierdził prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Kolejny indywidualny konkurs Pucharu Świata odbędzie się w sobotę, 6 grudnia. Początek rywalizacji w Wiśle o godzinie 14:45.

Aktualny ranking kwalifikacji olimpijskich (stan na 30 listopada):

1. Daniel Tschofenig (Austria)

2. Jan Hoerl (Austria)

3. Stefan Kraft (Austria)

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

5. Anze Lanisek (Słowenia)

6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria)

7. Andreas Wellinger (Niemcy)

8. Pius Paschke (Niemcy)

9. Domen Prevc (Słowenia)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia)

11. Ren Nikaido (Japonia)

12. Marius Lindvik (Norwegia)

13. Paweł Wąsek (Polska)

14. Philipp Raimund (Niemcy)

15. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia)

16. Maximilian Ortner (Austria)

17. Timi Zajc (Słowenia)

18. Karl Geiger (Niemcy)

19. Manuel Fettner (Austria)

20. Naoki Nakamura (Japonia)

21. Michael Hayboeck (Austria)

22. Dawid Kubacki (Polska)

23. Sakutaro Kobayashi (Japonia)

24. Kamil Stoch (Polska)

25. Artti Aigro (Estonia)

...

27. Aleksander Zniszczoł (Polska)

37. Piotr Żyła

38.Jakub Wolny

40. Maciej Kot

60. Kacper Tomasiak

62. Kacper Juroszek