Twardosz była 18. po pierwszej serii. Oto co zrobiła w drugim skoku

- Każde takie zawody będą im tylko dodawały pewności siebie. Ze skoku na skok jest lepiej, a takie wyniki pozwalają podejść do kolejnych zawodów spokojniej, wiedząc, że zdobyło się już punkty i było wysoko - tak Stefan Hula, asystent w kadrze polskich skoczkiń narciarskich, skomentował Jakubowi Balcerskiemu ze Sport.pl bardzo udany piątkowy start Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej w Falun, gdzie zajęły one odpowiednio 10. i 15. miejsce. Sobotnie zmagania na skoczni dużej zostały odwołane z powodu silnego wiatru, przełożono je na niedzielę.
Tego dnia najpierw odbyły się kwalifikacje, wygrane przez Nozomi Maruyamę. Twardosz zajęła w nich 31. miejsce, natomiast Bełtowska była o trzy pozycje wyżej, dzięki czemu obie dostały się do konkursu. To nie udało się Nicole Konderli-Juroszek, ona była 55.
W pierwszej serii młodsza z dwóch Polek nie zachwyciła. Poleciała tylko na 104 metry (drugi najsłabszy wynik) i znalazła się na końcu stawki. Lepiej poszło Twardosz, która skoczyła 116 m. I choć nie w pełni wykorzystała dobre warunki, to wystarczyło to do awansu do serii finałowej z 18. pozycji.
Po pierwszej serii triumfatorka kwalifikacji, czyli Maruyama, była druga (skok na 122,5 m). Wyprzedzała ją wyłącznie Nika Prevc (125 m), a podium zamykała Eirin Maria Kvandal (126 m). Najdłuższy skok oddała Sara Takanashi (128 m).
Jeśli chodzi o rundę finałową, to Twardosz będzie chciała jak najszybciej o niej zapomnieć. Skoczyła tylko na 106 metrów, najgorszej z całej stawki, i zajmowała ostatnie miejsce. Już nie zaliczyła awansu, zatem skończyła konkurs na 30. pozycji. Jednak po bardzo udanym piątkowym starcie Polek tym razem można czuć wielki niedosyt.
Walka o wygranie konkursu była zacięta. Znów dobrze spisała się Takanashi, która po skoku na 122,5 m objęła prowadzenie i czekała na to, co zrobią najgroźniejsze rywalki. Kvandal odpowiedziała próbą na 125,5 m. Jednak za moment Maruyama pokazała moc i po skoku na 129 m objęła prowadzenie. Jak zareagowała na to Prevc? Pofrunęła na 132 m, wyrównując rozmiar skoczni i wygrywając konkurs.
Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 4-5 grudnia w Wiśle.
