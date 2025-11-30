Fatalne wyniki polskich skoczków, a tu nagle takie słowa trenera

Przed sezonem 2025/2026 liczyliśmy, że Biało-Czerwoni ponownie będą liczyć się w światowej czołówce. Wskazywała na to najlepsza od lat forma Kamila Stocha czy wybuch talentu Kacpra Tomasiaka. Jak na razie kibice nie mają jednak wielu powodów do zachwytów. Polakom daleko od tego, co prezentują najlepsi Austriacy, Słoweńcy czy Japończycy.

Maciej Maciusiak zabrał głos po zawodach w Kuusamo

W weekend 29-30 listopada Puchar Świata przeniósł się do wietrznego Kuusamo. Byliśmy świadkami tylko sobotniego (jednoseryjnego) konkursu, bo niedzielny został odwołany. To jednak wystarczyło, żebyśmy doszli do jednego wniosku - Polacy dalej nie skaczą wybitnie. Nie wyróżniali się zarówno w treningach, kwalifikacjach, jak i serii konkursowej.

Po zakończeniu rywalizacji w Kuusamo głos zabrał Maciej Maciusiak. Tak podsumował, to co działo się w Finlandii w rozmowie z TVP Sport:

- Analiza z zawodnikami została już dogłębnie zrobiona. Widzimy, gdzie te błędy są. Bo oczywiście wiało, dusiło, ale to nie jest jedyna przyczyna naszego występu w Ruce. Podsumowując ten tour skandynawski - zaczęliśmy od pięciu zawodników w trzydziestce, później w Falun było ich czterech. To nie są jeszcze rezultaty, jakich oczekujemy od naszych zawodników. I nie są to rezultaty, jakich oczekują sami zawodnicy -podkreślił trener.

Maciusiak zebrał się też na odwagę. Zapowiedział, że spodziewa się lepszych występów swoich podopiecznych w nadchodzących tygodniach.

- Pracujemy ciężko. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty w sezonie przygotowawczym. I postaramy się to wszystko zmienić. Bo ta sportowa złość na pewno we wszystkich drzemie. Ja jestem przekonany - podobnie jak sztab, skoczkowie - że się na pewno odkujemy. I zawodnicy będą zdecydowanie lepiej skakać. A przed nami zawody w Wiśle - podsumował Maciusiak.

Kolejny indywidualny konkurs Pucharu Świata odbędzie się w sobotę, 6 grudnia. Początek rywalizacji w Wiśle o godzinie 14:45.