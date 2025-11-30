Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Stało się! Jest ostateczna decyzja ws. konkursu Pucharu Świata w Ruce
Puchar Świata w Ruce od samego początku jest torpedowany przez warunki atmosferyczne. Właśnie z tego powodu odwołane zostały niedzielne kwalifikacje. Konkursu indywidualny również był zagrożony. Teraz zapadła ostateczna decyzja dotycząca zawodów, którą przekazali sobie nawzajem Borek Sedlak oraz dyrektor PŚ Sandro Pertile.
Kamil Stoch
Fot. REUTERS/Lehtikuva

Puchar Świata w Ruce odbywa się w arcytrudnych warunkach, przez co piątkowe i sobotnie zawody w znacznej mierze były odwoływane. Na niedzielę były zaplanowane kwalifikacje oraz konkurs indywidualny, lecz te pierwsze nie doszły do skutku z powodu bardzo silnego wiatru. W niedzielę po godzinie 15 zapadła decyzja ws. konkursu.

Zobacz wideo Norwegowie chcą wojny w skokach! Od razu ruszyli z oskarżeniami

Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce. Zapadła ostateczna decyzja ws. konkursu

Jako że kwalifikacje się nie odbyły, to do popołudniowych zmagań, zaplanowanych na godz. 14:50 czasu polskiego, miało przystąpić ponad 60 zawodników. Ostatecznie w niedzielę żaden z nich nie zasiądzie na rozbiegu.

20 minut przed planowym rozpoczęciem konkursu start został przesunięty na godzinę 15:10. Kolejny jury meeting przyniósł kolejne opóźnienie - tym razem organizatorzy podjęli decyzję, że kolejna próba rozegrania konkursu odbędzie się o 15:30.

Okazało się to jednak jedynie odwlekaniem nieuniknionego. Chwilę później pojawił się komunikat, że zawody zostały odwołane. Odpowiedzialny za puszczanie zawodników Borek Sedlak poinformował dyrektora Pucharu Świata Sandro Pertile o decyzji jury. Włoch to zaakceptował i odparł jedynie, że będą starali się zastąpić dzisiejsze zawody innymi w kalendarzu tak szybko, jak to będzie możliwe. Jak dotąd trzy razy w historii odwoływane konkursy w Ruce odrabiane były potem w Lathi (w tym sezonie 7-8 marca 2026 roku). 

Sprawdź również: Małysz ma dość. Nie gryzł się w język ws. formy Polaków. "Będę rozmawiał"

Polscy skoczkowie opuszczają Rukę

Odwołanie konkursu w niejednoznaczny sposób mogą odbierać polscy skoczkowie. Z jednej strony w Ruce dotychczas zupełnie im nie szło, przez co szybsze pożegnanie może być mniej bolesne. Z drugiej strony stracili szybką szansę na rehabilitację i będą musieli poczekać do kolejnego konkursu.

Następne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 6-7 grudnia w Wiśle. 

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Na tym zdjęciu widzimy wielokrotnego reprezentanta Polski, czyli: (fot. Agencja Gazeta)

Kibicujesz siatkarzom? Sprawdź, czy rozpoznasz ich na zdjęciach