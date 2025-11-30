Stało się! Jest ostateczna decyzja ws. konkursu Pucharu Świata w Ruce

Puchar Świata w Ruce odbywa się w arcytrudnych warunkach, przez co piątkowe i sobotnie zawody w znacznej mierze były odwoływane. Na niedzielę były zaplanowane kwalifikacje oraz konkurs indywidualny, lecz te pierwsze nie doszły do skutku z powodu bardzo silnego wiatru. W niedzielę po godzinie 15 zapadła decyzja ws. konkursu.

Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce. Zapadła ostateczna decyzja ws. konkursu

Jako że kwalifikacje się nie odbyły, to do popołudniowych zmagań, zaplanowanych na godz. 14:50 czasu polskiego, miało przystąpić ponad 60 zawodników. Ostatecznie w niedzielę żaden z nich nie zasiądzie na rozbiegu.

20 minut przed planowym rozpoczęciem konkursu start został przesunięty na godzinę 15:10. Kolejny jury meeting przyniósł kolejne opóźnienie - tym razem organizatorzy podjęli decyzję, że kolejna próba rozegrania konkursu odbędzie się o 15:30.

Okazało się to jednak jedynie odwlekaniem nieuniknionego. Chwilę później pojawił się komunikat, że zawody zostały odwołane. Odpowiedzialny za puszczanie zawodników Borek Sedlak poinformował dyrektora Pucharu Świata Sandro Pertile o decyzji jury. Włoch to zaakceptował i odparł jedynie, że będą starali się zastąpić dzisiejsze zawody innymi w kalendarzu tak szybko, jak to będzie możliwe. Jak dotąd trzy razy w historii odwoływane konkursy w Ruce odrabiane były potem w Lathi (w tym sezonie 7-8 marca 2026 roku).

Polscy skoczkowie opuszczają Rukę

Odwołanie konkursu w niejednoznaczny sposób mogą odbierać polscy skoczkowie. Z jednej strony w Ruce dotychczas zupełnie im nie szło, przez co szybsze pożegnanie może być mniej bolesne. Z drugiej strony stracili szybką szansę na rehabilitację i będą musieli poczekać do kolejnego konkursu.

Następne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 6-7 grudnia w Wiśle.

