Pilne wieści z PŚ w Ruce! Jest decyzja ws. niedzielnych zawodów

Pogoda nie rozpieszcza zawodników w ten weekend. Jest bardzo kapryśna. Z jej powodu w piątek nie dokończono treningu - skoczyło tylko 20 panów - i przeniesiono kwalifikacje na kolejny dzień. W sobotę aura była nieco bardziej sprzyjająca. Ba, rozegrano nawet konkurs, ale tylko jednoseryjny. Najlepiej w loteryjnych warunkach odnalazł się Anze Lanisek - zwycięzca. A jak wypadli Polacy? Koszmarnie. Dość powiedzieć, że punktował tylko Kacper Tomasiak - 18. lokata. Kibice mieli nadzieję, że pogoda nieco odpuści i w niedzielę na spokojnie zostaną rozegrane kwalifikacje, a także konkurs. A jednak...

Kwalifikacje odwołane!

Już z samego rana z fińskiej Ruki dotarły niepokojące wieści. Kwalifikacje zaplanowano na godzinę 9:00, ale już po 7:00 Dominik Formela ze Skijumping.pl informował, że może być problem z ich rozegraniem. Powód? Szalejący na skoczni wiatr.

"Na niecałe dwie godziny przed kwalifikacjami wieje EKSTREMALNIE. Na skoczni podmuchy ponad 13 m/s" - przekazał dziennikarz. Wstawił też nagranie, na którym widać dość mocno kołyszące się drzewa i słychać świst. I co gorsze, warunki się nie poprawiają.

To też wywołało natychmiastową reakcję organizatorów. "O 8:00 Waszego czasu decyzja ws. porannych kwali w Ruce. Chwilowo wieje najmocniej ze wszystkich dni" - informował Kacper Merk z Eurosportu, co nie brzmiało optymistycznie. Istniało ryzyko, że do kwalifikacji w ogóle nie dojdzie.

Ostatecznie ten scenariusz się ziścił. Merk przekazał, że poranna sesja została odwołana. Tym samym wszyscy zawodnicy przystąpią bezpośrednio do konkursu. Ten zaplanowano na godzinę 14:50. Pytanie, czy uda się go rozegrać? A może znów będziemy świadkami loteryjnych i jednoseryjnych zmagań? Pozostaje nam czekać na to, na co pozwoli pogoda w Finlandii.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z niedzielnego konkursu indywidualnego w Ruce na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.