Totalna katastrofa Polaków w Ruce. Aż żal było patrzeć na te skoki

Choć od kilku lat, a dokładniej od 2019 roku, nie zdarzyło się, by na skoczni w Ruce musieć odwoływać konkurs z powodu wiatru, fiński obiekt nie zapomniał, dlaczego przez lata zapracował sobie na miano jednego z najbardziej "wietrznie" uciążliwych. W piątkowy wieczór 28 listopada skakać się po prostu nie dało. Udało się tylko niektórym skoczkom podczas pierwszego treningu, a potem po ponad godzinie przerwy jury uznało, że nie ma co dalej czekać na litość pogody, która nie nadejdzie. Trening oraz kwalifikacje przeniesiono na sobotę.
W ów sobotę wiatr nadal przeszkadzał. Nie pozwolił kombinatorom norweskim na przeprowadzenie ich serii skoków. Mimo to trening zawodników PŚ rozpoczął się zgodnie z planem o 12:00 i mimo mocnego wiatru, udało się przeprowadzić go dość sprawnie. Wiatromierze pokazywały od 1,5 do 2 m/s wiatru pod narty, ale tak naprawdę podmuchy mocno kręciły. Wielu zawodników lądowało na buli, m.in. Aleksander Zniszczoł (86,5 m). Wygrał Ryoyu Kobayashi (138 m), a Polacy spisali się kiepsko. Najlepiej wypadł Kamil Stoch (125 m), ale i tak był dopiero na 21. miejscu.
Na szczęście w kwalifikacjach Zniszczoł poradził sobie znacznie lepiej. Odległość 126,5 metra dała mu pewny awans z 15. miejsca. Niestety gdzie Aleksander dał radę, tam poległ Piotr Żyła. Nie poradził sobie z warunkami, przez co wręcz spadł na 92,5 metra i zajął dopiero 53. miejsce. Szczęście miał Paweł Wąsek, który skoczył tylko 102 metry, ale w tych kwalifikacjach nawet coś takiego dało awans z 42. lokaty. Zaś Dawid Kubacki aż dwa razy schodził z belki, bo akurat przed jego próbą wiatr znów zaczął za bardzo szaleć. Gdy już ruszył, to podobnie jak Żyłę ewidentnie też został "ustrzelony" w powietrzu. Skoczył jeszcze gorzej, bo tylko 90,5 metra. Teoretycznie wiele mu nie zabrakło, bo Antti Aalto skoczył 1,5 m dalej i dostał się do konkursu.
Mogliśmy się martwić, jak z tak trudną sytuacją poradzi sobie ledwie 18-letni Kacper Tomasiak. Na szczęście dał radę. Bez błysku, bo skoczył 117 metrów, ale spokojnie awansował (34. miejsce). Paradoksalnie bardzo doświadczony Kamil Stoch skoczył tylko 101,5 metra, lecz na szczęście w tym całym szaleństwie tak słaba próba i tak dała awans z 48. pozycji. Tym samym Aleksander Zniszczoł został najlepszym z Polaków.
Co się ścisłej czołówki tyczy, tam też działy się dziwne rzeczy. Domen Prevc i Jan Hoerl ledwo się zakwalifikowali. Żaden z nich nie doleciał nawet do 100. metra, a Słoweniec dostał taki podmuch wiatru, że ledwo uniknął upadku. Dla kontrastu Daniel Tschofenig poleciał 140 metrów, co dało mu pewne zwycięstwo w kwalifikacjach. Kwalifikacjach, z których jednak nie należało wyciągać głębszych wniosków.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!