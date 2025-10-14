Oficjalnie. TVP ogłosiła ws. konkursów PŚ w skokach narciarskich

Przed nami 47. edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn. Rywalizacja rozpocznie się 21 listopada 2025 roku w Lillehammer, a zakończy się 29 marca 2026 roku w Planicy. Do tej pory transmisja była dostępna na antenie TVN. Jednak to nie wszystko. TVP informuje, iż zawody w Wiśle (4-7 grudnia) i Zakopanem (10-11 stycznia) będą transmitowane w Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Skoki narciarskie wracają do TVP

"Miło nam poinformować, że wspomniane wydarzenia będzie można obejrzeć na żywo w Telewizji Polskiej w pięciu kolejnych sezonach: 2025/26 i czterech objętych nową umową (2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030)" - czytamy w komunikacie TVP Sport.

Jak się okazuje to nie wszystko - TVP pokaże także polskie konkursy Pucharu Świata kobiet, Letnie Grand Prix kobiet i mężczyzn, FIS Cup mężczyzn, Letni FIS Cup mężczyzn czy letnie i zimowe mistrzostwa Polski.

Ponadto TVP będzie transmitowało zmagania z Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim. O wszystkim poinformował także Polski Związek Narciarski: "TVP pokaże krajowe konkursy PŚ w skokach narciarskich w kolejnych sezonach" - czytamy.

Lista wszystkich zawodów dostępnych na antenie TVP:

Zobacz też: Takie wykształcenie ma Kamil Stoch. Zdobył kwalifikacje do kolejnej pracy