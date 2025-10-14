Lewandowski kontuzjowany! Komunikat Barcelony nadszedł o 12:20

Lewandowski zaliczył naprawdę dobre zgrupowanie w reprezentacji Polski, które zwieńczył trafieniem w meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Z pewnością poprawiło mu to humor po fatalnym ostatnim spotkaniu klubowym z Sevillą, w którym jego zespół przegrał aż 1:4, a sam zainteresowany nie trafił rzutu karnego.

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła: kolejna kontuzja Polaka

Niestety dobre zgrupowanie kadry nie przełoży się na występy Lewandowskiego w najbliższych meczach FC Barcelony. Na portalu X poinformował o tym sam klub.

"Informacja medyczna: Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Czas jego powrotu do zdrowia zależeć będzie od przebiegu urazu" - czytamy w krótkim wpisie "Dumy Katalonii".

Lewandowski będzie pauzował przez 4-6 tygodni

Jak donosi portal "Mundo Deportivo" 37-latek dokładnie doznał zerwania ścięgna podkolanowego w lewej nodze. Jego absencja w wyniku urazu potrwa od 4 do 6 tygodni.

Pewne jest jedno: kolejny uraz polskiego napastnika ponownie rozpali dyskusję na temat koniecznego sprowadzenia do klubu jego następcy. Przypomnijmy, że z powodu kontuzji mięśniowej Lewandowski opuścił pierwszą kolejkę sezonu LaLiga, a w następnych meczach pojawiał się z ławki rezerwowych, zmieniając Ferrana Torresa.

We wrześniu wydawało się jednak, że napastnik powrócił do pełni sił i co najważniejsze, dobrej formy, gdyż zdobył wtedy w lidze cztery bramki. Październiki sprawił jednak, że powraca do punktu wyjścia z początku sezonu. Najpierw będzie musiał poświęcić czas na wyleczenie dolegliwości, a następnie powalczyć o miejsce w pierwszym składzie, które w takim wypadku będzie należało do Hiszpana.

Robert Lewandowski w 156 meczach dla FC Barcelony zdobył 105 bramek i zaliczył 20 asyst. Z klubem związany jest umową do czerwca 2026 roku, w której znajduje się opcja rocznego przedłużenia. W obliczu powtarzających się problemów zdrowotnych Polaka nie jest jednak pewne, czy "Duma Katalonii" będzie zainteresowana takim rozwiązaniem.