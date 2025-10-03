FIS dał zielone światło. Szykuje się wielka rewolucja w skokach

254,5 metrów - tyle wynosi obecnie rekord skoczni Letalnica w Planicy, który podczas zawodów Pucharu Świata ustanowił 26-letni Słoweniec Domen Prevc w marcu tego roku. Jest to też nieoficjalny rekord świata. - Czuję się, jakbym czytał książkę albo oglądał film i widział, jak ta postać to robi, więc nie mogę w to uwierzyć. Czułem jednak, że mogę zrobić wszystko po wyścigu z progu. Do teraz się trzęsę. Ten skok był naprawdę idealny - powiedział wtedy Prevc.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

FIS dał zielone światło. Szykuje się rewolucja w lotach

Teraz okazuje się, że w Planicy będzie można skakać jeszcze dalej!

"Planica, serce słoweńskiego sportu i kolebka lotów narciarskich, za dwa lata znów zyska nowy wygląd. Skocznia mamuciej braci Gorisek, na której Prevc wykonał rekordowy skok, zostanie powiększona. Zostanie rozbudowana latem 2027 roku, aby była gotowa na zimę 2027/28. Nadchodzi nowa zmiana, która wyznaczy nowe kamienie milowe w rozdziale lotów narciarskich - czytamy w Siol.net.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podjęła decyzję o powiększeniu skoczni narciarskich. Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości między platformą startową a miejscem lądowania zostanie zwiększona ze 135 do 140 metrów.

- To oznacza, że teraz możemy osiągnąć w Planicy 270 metrów. To maksimum przy takim rozszerzeniu - mówi słoweński działacz Jelko Gros.

- Jesteśmy na etapie koordynacji z ministerstwem sportu. Po potwierdzeniu inwestycji nastąpią kolejne kroki. Jeszcze w tym roku będzie projekt koncepcyjny i obliczenia krzywej, a następnie będziemy chcieli dostać pozwolenie na budowę. Przetarg na realizację chcemy ogłosić do końca przyszłego roku, a budowa rozpoczęłaby się latem 2027 roku, aby skocznia była gotowa na mistrzostwa świata w 2028 roku - dodaje Gros.

Zobacz także: Prawdziwa rewolucja w skokach! Wszyscy długo na to czekali

Puchar Świata w skokach w sezonie 2025/2026 rozpocznie się 21 listopada 2025 na Lysgardsbakken w Lillehammer, a zakończy 29 marca 2026 właśnie w Planicy.