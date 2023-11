Katastrofa Polaków w Kuusamo. Tylko Kubacki dał radę. A poziom rywali kosmiczny

Skocznia w Kuusamo kolejny raz nie była łaskawa, szczególnie dla polskich skoczków. Co prawda na całym zeskoku wiał wiatr z prędkością nieco pół metra na sekundę, to w każdym miejscu w innym kierunku. Na progu i na dole skoczni mieliśmy wiatr w plecy, zatem jakikolwiek błąd przy odbiciu był niewybaczalny. Na skoczni wręcz cierpieli polscy skoczkowie. Za to Niemcy i Austriacy skakali jak natchnieni.

Niemiecka dominacja w Kuusamo, koszmar Polaków

Pierwsze skoki pokazały, że jeśli przetrwa się nieprzyjemny wiatr na górze, to da się daleko skakać. Dowodem tego były skoki Kasperiego Valto (137,5 metra) i Martina Hammana (139,5). Jednak kolejni skoczkowie mieli problem, by złapać noszenie.

Niestety, Polacy mieli problemy na progu, w powietrzu, skakali przy kiepskim wietrze. Aleksander Zniszczoł wylądował na 125. metrrze, Paweł Wąsek osiągnął 120 metrów, a Piotr Żyła 126,5 metra. Cała trójka znalazła się na początku czwartej dziesiątki, czyli poza drugą serią. Koszmar przeżył za to Kamil Stoch. Skoczył zaledwie 113,5 metra, co dało mu 43. pozycję. Zdecydowanie spóźnił skok na progu, narzekał później na problemy na rozbiegu.

Honor polskich skoczków uratował Dawid Kubacki. Wylądował na 130. metrze, co dało mu dopiero 23. miejsce.

Czołówka za to nie zawiodła. Po pierwszej serii prowadził Stefan Kraft. Skoczył najdalej, bo aż 144 metry. Prowadził przed czwórką Niemców, a w pierwszej ósemce było ich aż pięciu.

Kosmiczny poziom skoków

W drugiej serii skoczkowie weszli na niebywale wysoki poziom. Mieliśmy aż dziewięć skoków powyżej 140 metra. Ale poza zasięgiem wszystkich był Stefan Kraft. Jak prowadził po pierwszej serii, tak utrzymał to w finałowej. Skoczył 143 metry, został pierwszym zwycięzcą konkursu w tym sezonie i pierwszym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To jego 31. zwycięstwo i 99. podium PŚ w karierze. Podium uzupełnili Niemcy - Pius Paschke i Stephan Leyhe. Ten drugi atakował z ósmej pozycji. Cała czołowa trójka skoczyła w finale ponad 140 metrów. Ośmiu zawodników z pierwszej dziesiątki przekroczyło tę odległość.

Kubacki za to poprawił się w drugiej serii, skacząc 133 metry. To pozwoliło mu się przesunąć o dwie pozycje i skończyć konkurs na 21. miejscu. W konkursie oddał najlepsze skoczków spośród wszystkich Polaków przez cały weekend, ale i tak nie był w stanie rywalizować z czołówką konkursu.

Należy dziś pochwalić sędziów za prowadzenie zawodów. Nie zakłócali ich przebiegu ze zmianami belki po dalekich skokach. Tylko raz w drugiej serii przesunęli rozbieg o jedną belkę w dół, ale i tak nie wpłynęło to negatywnie na zawody.

