"Frustrujące". Skoczek nagle się spakował i wyjechał z MŚ w Planicy

Podczas mistrzostw świata w Planicy rozegrano do tej pory jeden konkurs mężczyzn na skoczni normalnej, w którym triumfował Piotr Żyła. Każdy z trenerów reprezentacji do kwalifikacji do mistrzowskiego konkursu mógł wybrać czterech zawodników. Oznaczało to, że nie dla każdego ze skoczków, którzy przybyli do Planicy, starczyło miejsca. Tak właśnie wyglądała sytuacja Szwajcara Dominika Petera.

Dominik Peter wyjechał z mistrzostw świata w Planicy. "Pewne rzeczy nie pasują"

Dominik Peter nie znalazł miejsca w składzie reprezentacji Szwajcarii na pierwszy konkurs. Trener Ronny Hornschuh wolał wybrać Remo Imhofa, chociaż ten na treningach oddawał gorsze skoki od reprezentacyjnego kolegi. Z tego powodu Peter po prostu spakował swoje rzeczy i wrócił do domu.

"Frustrujące mistrzostwa świata w Planicy. Pewne rzeczy w tym momencie nie pasują. Od soboty jestem w domu, gdzie przygotowuję się psychicznie i fizycznie do ostatnich tygodni sezonu. Życzę szwajcarskim kolegom powodzenia na dużej skoczni" - napisał skoczek w mediach społecznościowych. Portalowi Zueriost.ch 22-latek przekazał, że "nie widział innego wyjścia". Do domu miał wrócić pociągiem.

Do pozostania Petera nakłaniał jeszcze Gnuri Knotten, szef Szwajcarskiego Związku Narciarskiego. Skoczek pozostał jednak nieugięty i działał bardzo szybko. W sobotę uznał takie rozwiązanie za słuszne, spakował się i jeszcze tego samego dnia był w domu.

Dominik Peter obecnie zajmuje 40. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po dwunastu występach zgromadził na koncie 44 punkty. Jego najlepszym wynikiem sezonu jest siódme miejsce w Rasnovie w Rumunii. Dwa lata temu na MŚ w Oberstdorfie zajął 31. i 33. miejsce w konkursach indywidualnych oraz siódme miejsce w konkursie drużynowym.