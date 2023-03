Koniec 90-minutowych meczów. FIFA chce rewolucji. Niewiarygodny plan Infantino

Gianni Infantino latach 2009-2016 pełnił funkcję sekretarza generalnego UEFA. Od 26 lutego 2016 roku został szefem FIFA i pierwszego dnia zapowiedział szereg reform. Wśród nich było m.in. powiększenie liczby uczestników mistrzostw świata do 40 reprezentacji, czy rozszerzenie Klubowych Mistrzostw Świata do 32 drużyn od 2025 roku. Okazuje się, że to dopiero początek zaplanowanej przez niego rewolucji.

REKLAMA

Zobacz wideo Ahonen upił się tam, a potem skoczył 240 metrów. Ten pub znają wszyscy, którzy jeżdżą do Planicy

Gianni Infantino chce zmienić przepisy. Szereg reform szefa FIFA

Hiszpański dziennik "Marca" podał listę zmian, jakie zamierza wprowadzić Szwajcar. Wszystkie jego propozycje będą omawiane w najbliższy weekend w Londynie podczas posiedzenia IFAB. Jednym z głównych postulatów Infantino jest kwestia czasu gry. Jeśli nowe zasady wejdą w życie, mecze piłkarskie nie będą trwały już po 90 minut.

Szef FIFA uważa, że gra na czas jest "największą plagą" współczesnego futbolu. W tym celu każda celebracja bramki dłuższa niż maksymalnie 90 sekund będzie dodawana do doliczonego czasu gry. Nowe przepisy mają wejść w życie już 30 czerwca 2024 roku.

Zmienią się również zasady dotyczące spalonego. Według nowych wytycznych piłkarz, który otrzyma piłkę od przeciwnika, będąc w jednej linii z ostatnim obrońcą rywala, będzie mógł kontynuować grę. Do tej pory choćby delikatne przekroczenie tej granicy uznawane było za wykroczenie. Nowe zasady mają być bardziej liberalne i iść z duchem gry.

Uregulowana została też kwestia spalonego, gdy zawodnik nie bierze aktywnego udziału w akcji bramkowej. Dopóki gracz w oczywisty sposób nie włączy się do gry poprzez: otrzymanie piłki, skoordynowany ruch ciała, intencjonalność - nie dojdzie do odgwizdania przewinienia.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Z kolei ograniczone zostaną prawa bramkarzy, co w dużej mierze sprowokowało zachowanie Emiliano Martineza podczas mistrzostw świata w Katarze. Według nowych reguł wszelkie rozpraszanie zawodników przez golkipera, opóźnianie wykonania "jedenastki" i dotykanie obramowania bramki ma być stanowczo potępione przez FIFA.

Dodatkowo sędziowie będą musieli zacząć tłumaczyć się ze swoich decyzji. Ma to zwiększyć transparentność futbolu. Arbitrzy będą komunikować decyzje związane z systemem VAR przez mikrofon bezpośrednio do kibiców na stadionie i widzów telewizyjnych. Poza tym trenerzy nie będą mogli otrzymać żółtej kartki bez wcześniejszego uzasadnienia.