Niepokojące informacje ws. Żyły. I jeszcze ta ceremonia. Aż Thurnbichler zareagował

Piotr Żyła w środowych treningach zajął 27., siódme i 15. miejsce. Jego forma była nierówna i jeszcze niezbyt podobna do tego, co prezentował na normalnej skoczni, gdzie zdobył złoty medal. Najdłuższym skokiem Żyły podczas pierwszych prób na dużym obiekcie było 127,5 metra.

Problemy Żyły? Polak "nie czuje się w pełni dobrze"

Okazuje się, że Polak ma pewne problemy. - Nie czuje się w pełni dobrze, nie na sto procent. Musimy to omówić i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej robić - informuje w rozmowie z dziennikarzami Thomas Thurnbichler, trener polskich skoczków.

Na korzyść Żyły nie działa także fakt, że to na środowy późny wieczór organizatorzy mistrzostw świata w Planicy przenieśli ceremonię medalową zawodów z normalnej skoczni. Na początku miała się odbyć dzień po konkursie, w niedzielę. Postanowiono jednak przesunąć ją o kilka dni ze względu na konkurs mikstów, który mógł się przeciągać, lub nawet zostać przeniesiony na inny dzień.

Cała ceremonia na Medal Plaza w okolicy hotelu Kompas w położonej kilka minut jazdy samochodem od Planicy Kranjskiej Gorze rozpocznie się o godzinie 20:23. Planowana jest jednak 45-minutowa przerwa pomiędzy dekorowaniem zwycięzców zawodów z biegów i skoków. Żyła otrzyma zatem złoto około godziny 22.

Jaki plan na ceremonię mają zatem Polacy? - Planujemy pojechać z powrotem do Austrii. Wciąż mamy kilka godzin, dużo czasu, żeby wrócić do Słowenii na ceremonię. Najpierw będą analizy i praca z fizjoterapeutami, a później Piotrek odbierze swój złoty medal - zdradza Thurnbichler.

Thurnbichler: Mówiłem Sandro Pertile o tym, że to dla nas bardzo późno

- To nie problem tego, czy zdążymy, czy nie. O to się nie martwcie - dodaje szkoleniowiec. - Ale muszę to wspomnieć także wam: mówiłem Sandro Pertile o tym, że to dla nas bardzo późno. Zwłaszcza ze względu na to, że nocujemy w Austrii. Ceremonia medalowa o 22 w Słowenii to na pewno nie jest dla nas idealna sytuacja. Na szczęście kwalifikacje jutro też są dość późno, wieczorem, więc poradzimy sobie z tym - zapewnia Austriak.

Kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni w Planicy zaplanowano na czwartek o godzinie 17:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.