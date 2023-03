Trener Graneruda w kontrze do Norwegów. Reaguje na sukces Żyły. "Jury zrobiło wszystko"

W minioną sobotę Piotr Żyła zdobył złoty medal w zawodach na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy. Polak po pierwszej serii był 13., a w drugiej skoczył na 105 metrów i utrzymał prowadzenie do końca. Po zakończeniu rywalizacji rozczarowany był Halvor Egner Granerud, który mocno narzekał na warunki atmosferyczne. Konkurs określił jako "parodię", choć potem wycofał się z tych słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ahonen upił się tam, a potem skoczył 240 metrów. Ten pub znają wszyscy, którzy jeżdżą do Planicy

Alexander Stoeckl skomentował konkurs na skoczni normalnej podczas MŚ w Planicy. "Halvor zbliżył się do perfekcji, ale zabrakło mu szczęścia"

W rozmowie z RMF FM swoje zdanie na temat konkursu na skoczni normalnej wyraził Alexander Stoeckl, trener norweskich skoczków. Jego zdaniem warunki były "ciężkie i często się zmieniały", a mimo to nie można mieć pretensji o decyzje jury. - Potrzebowaliśmy szczęścia i perfekcyjnych skoków. Halvor zbliżył się do perfekcji, ale zabrakło mu szczęścia. To, które miejsce ostatecznie zajął, 11. czy 14., właściwie nie ma znaczenia. Uważam, że jury zrobiło wszystko, co możliwe. Długo czekali na zapalenie zielonego światła. Nie chcieli szybko zmieniać belki startowej w górę lub w dół. To dobrze. Nie było wyjścia - powiedział.

Austriak uważa, że Granerud jest w stanie osiągnąć znacznie lepszy wynik podczas rywalizacji na dużej skoczni. - Wierzę w to. On z pewnością woli większe skocznie. Podczas lata mieliśmy tu obóz i sporo skakaliśmy. A kilka tygodni temu Halvor postanowił tu przyjechać na treningi. Z jego występem wiążemy duże nadzieje - stwiedził. Dodał, że skoczek będzie musiał skupić się na "kwestiach technicznych", aby osiągnąć sukces.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stoeckl podkreślił, że poza Granerudem do walki o złoto może włączyć się kilku innych zawodników, przez co należy tonować oczekiwania. - Wellinger w ciągu ostatnich tygodni pokazał rosnącą formę. Nigdy nie wolno skreślać Eisenbichlera. Austriacy mają oczywiście Krafta. To nie będzie tylko walka dwóch skoczków o złoto. Każdy medal Halvora będzie dla mnie sukcesem - ocenił.

Konkurs mistrzostw świata na dużej skoczni odbędzie się w piątek, 3 marca. Dzień wcześniej zostaną przeprowadzone kwalifikacje.